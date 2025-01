Hund vor Rewe in NRW angeleint – als Frauchen zurückkehrt, trifft sie der Schlag

An Heiligabend (24. Dezember) wollte sie eigentlich nur noch schnell die letzten Besorgungen für das große Fest machen. Nichtsahnend leinte eine Hunde-Besitzerin ihren geliebten Vierbeiner Gizmo vor einem Rewe in Düsseldorf an. Als sie aus dem Supermarkt zurückkam, war es schon geschehen – jemand hat ihren Hund gestohlen.

Komplett aufgelöst wendete sich die Frau an die „Hundesuchhilfe Neuss und Umgebung“, die ihr bei der Suche nach Gizmo helfen sollten. Auf den Videoaufnahmen der Rewe-Kameras konnte man die Tat genau beobachten. Die Besitzerin befand sich zwar nur maximal drei Minuten im Geschäft, aber das reichte schon. Ein Unbekannter nahm den kleinen Hund einfach mit, und Gizmo war verschwunden.

Hunde-Diebstahl vor Rewe in NRW

Mithilfe des Teams der „Tiersuche Niederrhein e. V.“ und insbesondere durch Suchhund Snowy, konnte man den mutmaßlichen Täter am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) ausfindig machen. Der Mann ohne festen Wohnsitz hatte den Hund jedoch schon längst wieder abgegeben.

Gegenüber der Hundesuchhilfe behauptete der Langfinger, dass er Gizmo eigentlich in eine Obdachlosen-Unterkunft mitnehmen wollte. Da dort aber keine Hunde erlaubt sind, nahm er Gizmo kurzerhand mit zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Dort traf er ein älteres Ehepaar, das ihm angeblich erklärte, dass es sich um ihren weggelaufener Hund handle. Im Austausch für das Tier soll er noch 20 Euro Finderlohn von dem Ehepaar erhalten haben. Eine Geschichte, die, wie die Tiersuche später herausfindet, komplett erfunden war.

Tatsächlich soll der Mann den Hund genutzt haben, um am Weihnachtstag betteln zu gehen. Mit Gizmo auf dem Arm lief er mit einem Kleingeld-Glas durch den Bahnhof in NRW. Ein älteres Ehepaar existierte nie, aber dafür ein junges Pärchen. Diesem tat der Hund sofort leid und sie sprachen den Mann auf Gizmo an.

Hund stand eine wichtige OP bevor

Er erzählte ihnen eine rührselige Geschichte. Der Hund gehörte angeblich seiner Mutter, die ausgerechnet an Weihnachten verstorben sei. Aber für 50 Euro würde er das Tier an das Paar verkaufen, die sofort zustimmten und den Hund mit nach Hause nahmen. Jedoch kam ihnen die Geschichte trotzdem komisch vor und sie informierten sich über die sozialen Medien nach vermissten Hunden.

Auf Facebook stieß das Paar auf die Suchanzeige und kontaktierte sofort die „Hundesuchhilfe Neuss und Umgebung“. So konnte Gizmo wieder sicher nach Hause gebracht werden. Und das auch gerade noch rechtzeitig, denn ihm stand eine wichtige OP bevor. Die Hundesuchhilfe appelliert noch einmal an alle Hundebesitzer, dass man möglichst niemals seinen Hund vor einem Geschäft anbinden sollte. Denn Diebstähle häufen sich in letzter Zeit, insbesondere in Düsseldorfer Bahnhofsnähe, wie dieser Fall zeigt >>>