Hund in NRW: Diese Geschichte rührt zu Tränen – „Überzeugt, seine Lebenszeit ist vorbei“

Essen. Was dieser Hund in NRW erleben musste, dürfte wohl selbst dem hartgesottensten Leser die Tränen in die Augen treiben...

Eine Familie hat sich an das Tierheim Moers gewandt, um ein Update zur Hündin Paula zu geben, die sie vor rund fünf Jahren aus eben diesem Tierheim geholt haben. Das Tierheim teilte die Geschichte über den Hund in NRW auf ihrem Facebook-Account.

Hund in NRW: Das Schicksal dieser Hundedame ist bewegend. (Symbolbild) Foto: imago images/SNA

Hund in NRW: Berührende Geschichte von Hündin Paula

„Heute haben wir eine sehr besondere Erfolgsgeschichte für Euch“, verkündete das Tierheim Moers auf seinem Facebook-Account. Hündin Paula wurde 2016 im Tierheim abgegeben, da sie ihr Herrchen sehr plötzlich verloren hatte. Nach zehn Tagen wurde sie allerdings schon wieder von einer Familie adoptiert und eben diese Familie erzählt nun, wie es Paula die letzten Jahre ergangen ist.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Als die Hundeliebhaberin Mira die Hündin zu sich nachhause holte, rechnete sie damit, dass Paula aufgrund ihres Gesundheitszustands nur noch wenige Monate leben würde. Doch die Hündin ist mittlerweile stolze 19 Jahre alt und erfreut sich noch immer am Leben! Anfang diesen Jahres sah es allerdings gar nicht gut für Paula aus.

Die Besitzerin erklärte: „Im Februar/März diesen Jahres war ich überzeugt, dass ihre Lebenszeit zu Ende ginge. Drei schwächere epileptische Anfälle, nach einem Sturz konnte sie auf Fliesen und Laminat ohne Hilfe nicht mehr aufstehen, draußen auf der Wiese fiel sie einige Male einfach um“. Doch dann passierte das Wunder: Besuche bei einer Tierärztin und Chiropraktikerin halfen der Hündin wieder auf die Beine!

Hund in NRW: Tierheim freut sich über das Update von Hündin Paula. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Addictive Stock

„Sie läuft zügig 2 km am Stück, auch länger, wenn ich sie ließe“, freute sich Mira. Wenn das mal keine guten Neuigkeiten sind!

Das Team des Tierheims Moers war ganz aus dem Häuschen, als sie die Nachricht über Hündin Paula lasen: „Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass sich die Qualität des Miteinanders nicht in Zahlen messen lässt. Und mehr als Zahlen sind Alter und Dauer einfach nicht. Wir freuen uns mit Ihnen und Paula und natürlich auf die nächsten Grüße.“ (lb)