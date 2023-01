Hund in NRW: Sechs Welpen in Eiseskälte ausgesetzt – trauriger Tierheim-Verdacht bestätigt

Schlimm, was diesen Hunden in NRW angetan wurde. Sie wurden einfach bei der aktuellen Eiseskälte ausgesetzt. Doch das war leider noch nicht alles.

Die sechs Hundes aus NRW waren zusätzlich nämlich auch alles andere als gesund. Das Tierheim handelte glücklicherweise umgehend. Dennoch ist unklar, ob und wie die Welpen diese herzlose Aktion überstehen werden.

Hunde in NRW bei Kälte einfach ausgesetzt

Eigentlich gelten Hunde als die besten Freunde des Menschen. Dass das leider nicht immer auf Gegenseitigkeit beruht, zeigt nun dieser Fall aus Köln. Wie das Tierheim Köln-Dellbrück auf Facebook berichtet, „hat jemand diese sechs Welpen in zwei Transportkörben vor unserem Tor ausgesetzt“.

Mehr als ein „Unglaublich, aber leider wahr“ fällt dem Tierheim zu diesem grausamen Verhalten nicht ein. Die sechs Welpen befanden sich zudem auch noch in einem sehr schlechten Zustand. „Da sie alle stark riechenden Durchfall haben, hat die Kollegin, die Nachtdienst hatte, sie sofort in die Isolierstation gesetzt“, heißt es in dem Beitrag weiter.

Zukunft der sechs Hunde in NRW ungewiss

Am nächsten Morgen sollte sich die Entscheidung, die sechs Welpen in die Isolierstation zu bugsieren, als goldrichtig erweisen. Denn ein Parvovirose-Schnelltest am nächsten Morgen war positiv und brachte dementsprechend Gewissheit. Zwei der Welpen ging es gar nicht gut, weswegen sie in eine Tierklinik gebracht wurden. „Jetzt geht das große Bangen wieder los… Bitte drückt alle Daumen und Pfoten, dass die Geschichte für die sechs Zwerge ein gutes Ende haben wird“, so das Tierheim.

Unter dem Beitrag drücken viele ihr Unverständnis über diese herzlose Aktion aus. „Das darf doch echt nicht wahr sein! Ich hoffe, sie schaffen es alle! Es ist ja schon eine Sache, wenn sie bei euch am Tor abgestellt werden. Bei den Temperaturen allerdings höchst fahrlässig und gefährlich. Ich denke gerade laut, kann man über sowas wie eine Tierklappe ähnlich einer Babyklappe nachdenken, so dass sie erstmal sicher sind und sie dann auch sofort im Warmen sind?“, schreibt eine Frau. Eine andere fasst sich deutlich kürzer: „Unfassbar“. Viele Daumen sind für die Welpen gedrückt. Bleibt zu hoffen, dass alle gut durchkommen.