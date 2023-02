Hund aus NRW erlebt heftige Schicksalsschläge – unfassbar, wie er reagiert

Was hat dieser Hund aus NRW nicht schon alles durchmachen müssen? Vor vier Jahren kam der mittelgroße Jagdhund-Mix nach Deutschland. Dort fand er schnell sein Glück und fand ein liebevolles Zuhause. Doch sein Frauchen wurde krank und konnte nicht mehr für den Vierbeiner sorgen.

Ein Schicksalsschlag, den der zehnjährige Jeff nun schon des Öfteren erleben musste. Immer wieder hat er in der Vergangenheit sein Zuhause schon verlieren müssen, heißt es in einem WDR-Bericht („Tiere suchen ein Zuhause“). Sein Umgang mit den häufigen Trennungen ist mehr als erstaunlich.

+++ Hund in NRW: Tierheim teilt herzzerreißendes Welpen-Video – unglaublich, was ihnen widerfahren ist +++

Hund aus NRW erlebt zahlreiche Tiefschläge

So kann den Mischlingshund auf seine alten Tage offenbar nichts mehr aus der Ruhe bringen. Dass er so häufig sein Zuhause verloren hat, hat ihn nur noch gelassener gemacht. Es scheint, als wäre ihm klar, dass er sich mit seiner wohlerzogenen Art schon überall durchschlagen wird. So wie beim letzten Mal. Und dem Mal davor.

Nach seinem letzten Schicksalsschlag landete Jeff beim Verein „Niemandshunde“, von wo er in eine Pflegestelle in Kreuzau (NRW) vermittelt wurde. In seinem neuen Rudel habe er sich nach anfänglicher Schüchternheit gut zurechtgefunden, sagt der Verein. Dennoch soll er seinen Lebensabend gerne in einem liebevollen Zuhause – am besten mit Garten – verbringen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das musst du über Jeff wissen

Nach Angaben des Tierschutzvereins gehe Jeff trotz seines mittlerweile hohen Alters gern spazieren und spielt gern mit dem Ball und anderen Hunden. Er sei sehr verschmust, könne aber auch mal ein paar Stunden alleine sein. Der Verein hofft nun, dass sich eine nette Familie mit guter Hundeerfahrung meldet, die ihn mit einem souveränen Auftreten aufnimmt.

Mehr Themen:

Du hast Interesse, Hund Jeff ein neues Zuhause zu geben? Dann melde dich bei Ansprechpartnerin Doro Stasiack unter der Nummer 02421 / 50 46 99 oder per Mail an: doro.stasiack@niemandshunde.de