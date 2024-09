Hund in NRW verschwunden – zwei Jahre später taucht er plötzlich wieder auf

Es ist eine schier unglaubliche Hunde-Geschichte aus NRW, die das Tierheim Düsseldorf im Rahmen der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ erzählt.

Hündin Jill hat ein schwere Vergangenheit hinter sich, wurde im Jahr 2021 illegal aus Griechenland nach Deutschland gebracht. Das Tierheim Düsseldorf päppelte die verängstigte Mischlingsdame liebevoll auf, vermittelte sie an ein neues Zuhause – doch dort büxte Jill nach wenigen Tagen aus. Zwei Jahre lang fehlte von ihr jede Spur. Doch dann folgte die unfassbare Wendung.

Hund in NRW büxt aus neuem Zuhause aus

Melanie Gordon aus dem Düsseldorfer Tierheim erinnert sich noch gut an den Moment, als Jill 2021 bei ihnen aufkreuzte: „Sie war von Anfang an total eingeschüchtert, verängstigt und ließ sich so gar nicht anfassen, so dass wir halt erstmal versuchen mussten, ihr Vertrauen zu gewinnen.“ Wir haben uns hingesetzt, uns mit ihr beschäftigt, sie gekrault.“ Kraulen, füttern, schmusen – Jill sollte merken, dass Menschen gar nicht mal so übel sind.

Das Tierheim machte Fortschritte, konnte Jill schließlich an neue Halter vermitteln. Ein Schreckmoment im neuen Zuhause reichte aus – und Jill floh panisch aus der Wohnung. „Wir haben alles Mögliche versucht, Jill wiederzufinden“, erzählt Melanie Gordon. „Wir haben Fallen aufgestellt, Suchhunde organisiert, aber Jill war spurlos verschwunden.“

Es dauerte ganze zwei Jahre, bis endlich ein Lebenszeichen der vermissten Hündin auftauchte…

Hündin taucht nach zwei Jahren wieder auf

„Nach zwei Jahren haben wir ein Foto bekommen, dass ein Hund auf irgendeinem Firmengelände ist“, berichtet Gordon im WDR. „Wir haben festgestellt, dass es sich tatsächlich um Jill handelt, haben alles in Bewegung gesetzt, die Suchhunde wieder eingesetzt, wir haben Fallen aufgestellt.“ Und in einer solchen Falle konnte Jill schließlich gesichert werden.

Wie es die Hündin geschafft hat, zwei Jahre auf sich allein gestellt zu überleben, ist fast unerklärlich. „Sie war extrem dünn, musste wieder zulegen und war natürlich auch völlig eingeschüchtert“, erzählt Tierpflegerin Gordon. Das hieß: Man musste wieder bei Null anfangen und die ängstliche Hündin wieder an Menschen gewöhnen.

Und dabei macht das Düsseldorfer Tierheim Fortschritte. Die sechsjährige Hündin „lässt sich mittlerweile ohne Probleme anfassen und in Situationen, in denen sie früher panisch geworden wäre, behält sie heute die Ruhe“, heißt es auf den Social-Media-Seiten von „Tiere suchen ein Zuhause“.

Wer Jill ein neues Zuhause schenken will, muss sich ihrer Vorgeschichte und ihrer Eigenheiten natürlich bewusst sein. „Für Jill werden geduldige und hundeerfahrene Menschen gesucht“, heißt es. „Sie sollten in einer ländlichen und ruhigen Wohnlage leben.“