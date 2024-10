Hund in NRW-Tierheim abgeschoben – sein Alter macht fassungslos! „Schande“

Es ist nie schön für einen Hund, wenn er aus seinem Zuhause gerissen und ins Tierheim gebracht wird. Von jetzt auf gleich verändert sich sein Leben für immer. Er weiß nicht, was los ist und leidet ohne sein geliebtes Herrchen. Besonders schlimm ist es für ältere Tiere.

+++ Tierheim in NRW schaut sich Hund genauer an – und fällt bei diesen Entdeckungen vom Glauben ab +++

Deshalb ist dieser Fall aus einem NRW-Tierheim besonders tragisch. Mit einem sehr stattlichen Alter kam nun ein Hund ins Heim. Doch erschreckt nicht nur sein Alter, auch der Grund für seine Abgabe ist Tierfreunden ein Stich ins Herz.

Hund kommt mit 15 in NRW-Tierheim

Mit ganzen 15 und einem halben Jahr ist der Cocker Spaniel „Joschi“ nun alleine im Tierheim Koppelweide in Wiehl gelandet. „Warum Hunde wie Joschi im Tierheim landen, ist wirklich schwer nachzuvollziehen“, kann es auch das Team von „Tiere suchen ein Zuhause“ nicht verstehen. In einem so hohen Alter noch verlassen zu werden, muss sicher wehtun.

Und das merken die Mitarbeiter Joschi auch an. Der Vierbeiner war immer ein Einzelhund, umsorgt und gepflegt von seinem Herrchen. Jetzt unter vielen anderen Artgenossen ohne die alleinige Aufmerksamkeit seiner Bezugsperson leidet er sichtlich.

Hund aus diesem Grund abgeschoben

Kein Wunder, dass sich Joschi über jede Minute alleine mit einem Menschen und im Freien außerhalb der Räume des Tierheims freut wie ein Welpe. Draußen rennt und spielt er als wäre er nicht schon über 15 Jahre alt. Doch ganz so fit und gesund ist Joschi leider nicht.

Dem Cocker-Spaniel sind in der Vergangenheit Haare in seine Augen hineingewachsen, weshalb sich diese entzündet haben. Das war dann wohl auch der Grund, warum der Besitzer den Hund abgeben wollte, schreibt „Tiere suchen ein Zuhause“ auf Facebook. Offenbar war es dem Besitzer dann zu viel, sich darum zu kümmern und die Tierarztkosten zu tragen. Deshalb gab er den Vierbeiner auf seine alten Tage noch weg. „Mit 15 noch ins Heim geben … Schande über seine Vorbesitzer“, kommentiert das ein Nutzer verärgert und erhält breite Zustimmung.

„Auch wenn Joschi im Tierheim Koppelweide besser klarkommt, als viele vermutet hätten (wegen seines Alters), muss er da schnell raus!“, betont die Hilfsorganisation. „Der Hunde-Opa soll den Rest seines Lebens gut behütet verbringen dürfen!“ Darum wird nun dringend ein neues Zuhause für Joschi gesucht. Seine neuen Besitzer sollten einen Garten haben und ihm die Zeit, die ihm noch bleibt, besonders angenehm gestalten. Ein Video von Joschi findest du auf Facebook.