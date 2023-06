„Loca war mein Baby! Ich hab sie in einer Mülltonne gefunden, als sie nur ein Paar Stunden alt war. Habe sie adoptiert und ihr versprochen, für immer für sie da zu sein!“ erklärt eine Hunde-Besitzerin aus NRW in einem emotionalen Facebook-Post.

Ihren Liebling während der Arbeit allein zuhause lassen? Das kam für die Hunde-Halterin nicht in Frage. Deshalb vertraute sie Loca einer gewerblichen Pension in Wuppertal an. Ein tragischer Fehler, wie sich herausstellen sollte.

Hunde-Besitzerin erhebt schwere Vorwürfe

Denn durch mangelnde Aufsicht sei Loca gemeinsam mit anderen Hunden aus der Pension entlaufen. Am 20. Mai habe der Besitzer mitgeteilt, dass ein anderer Hund fünf Türen geöffnet hätte und plötzlich mehrere Hunde verschwunden seien. Die verzweifelte Halterin habe sich sofort auf die Suche nach Loca begeben – ohne Erfolg.

Nach zahlreichen Anrufen bei Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt dann die tragische Nachricht: Loca sei auf der Autobahn überfahren worden. „Mein Herz ist stehen geblieben!“, gibt die Hunde-Besitzerin Einblick in ihr Seelenleben. In ihrer Trauer habe sie einen Anwalt eingeschaltet. Sie habe dafür sorgen wollen, dass die Pension schließen muss – aber man habe ihr nur Hoffnung auf Schadensersatz gemacht. Doch auf Geld sei sie nicht aus. „Ich möchte nur anderen Hundeeltern den Schmerz ersparen“, so die trauernde Hunde-Besitzerin.

Tierschützerin gibt erschreckenden Einblick

„Leider kommt es häufiger vor das Hunde aus Pensionen entlaufen“, weiß Hunde-Expertin Nikola Rüttgers, die bei der Suche nach Loca geholfen hatte. Insbesondere in der Urlaubszeit würden viele Menschen, ihre Haustiere gewerblichen Hundepensionen anvertrauen. „Aufgrund fehlender Sicherheitsmaßnahmen und Fahrlässigkeit kommt es bedauerlicher Weise immer wieder zu Katastrophen“, sagt Rüttgers, die ehrenamtlich eine Hunde-Suchhilfe in NRW betreibt.

Die Tierschützerin appelliert an Tierbesitzer, nicht nur auf Google-Bewertungen zu vertrauen, da diese manipuliert werden können. Rüttgers rät dazu, sich auf verschiedenen Wegen zu informieren, bevor Halter ihre Hunde in die Hände einer Pension geben. Dazu zählen etwa Erfahrungen anderer Tierhalter oder Anwohner. „Wenn eine Besichtigung möglich ist, können Sicherheitsvorkehrungen selbst in Augenschein genommen, überprüft und erfragt werden.“