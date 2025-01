Hund auf Parkplatz in NRW zurückgelassen – erschütternde Szenen machen Tierheim „fassungslos“

Wie kann man einem Hund so etwas auf seine alten Tage antun? Diese Frage stellen sich die Tierfreunde Lüdinghausen, nachdem Hündin Paulinchen in der letzten Woche ins Tierheim gekommen war.

Die 16-jährige Hunde-Seniorin war „wie ein altes Möbelstück“ einfach auf einem Parkplatz abgegeben worden: „Ohne ein Wort des Abschieds – ihre Besitzer fuhren einfach weg“, berichtet das NRW-Tierheim. Der Zustand der Vierbeinerin war dramatisch.

Hund auf NRW-Parkplatz abgegeben: „Fassungslos“

Bei einer Untersuchung am Folgetag wurden fortgeschrittene, große Tumore und viele weitere Gebrechen festgestellt. Die erschütternde Prognose: Paulinchen bleiben nur noch wenige Tage zu Leben. Dass die Hündin ihre letzten Tage nicht bei ihren vertrauten Besitzern verbringen kann, macht die Tierfreunde aus NRW sehr traurig.

Man habe zwar grundsätzlich Verständnis für die Abgabe von Tieren. Dafür seien Tierheime schließlich da. „Aber solche Geschichten und der Grund der Abgabe machen uns fassungslos. Es ist schwer zu begreifen, wie Menschen, die jahrelang Verantwortung für ein Lebewesen übernommen haben, es einfach aufgeben können“, so die Verantwortlichen.

Für den Hund breche nun eine Welt zusammen, „während die Menschen froh sind, wieder eine saubere Wohnung zu haben und ruhig schlafen zu können.“

Hunde-Freunde entsetzt: „Tränen in den Augen“

Auch viele Hunde-Freunde können nicht fassen, dass die Besitzer ihr Tier auf den letzten Metern des Lebens alleine lassen: „Wie kann man nur so mit seinem geliebten Tier umgehen? Richtig schäbig solche Menschen“, findet eine. „Ich kann so eine Herzlosigkeit nicht verstehen, mir standen beim Lesen die Tränen in den Augen“, schließt sich eine andere an und ergänzt: „Schön, dass Ihr für sie da seid und sie die letzten Tage in einer liebevollen Umgebung verbringen darf.“

Und die findet sie in einer Pflegestelle der Tierfreunde Lüdinghausen. Das Versprechen des NRW-Tierheims: „Hier wird sie geliebt, umsorgt. Eine Chance, in Würde und mit Liebe ihre letzten Tage zu genießen, ohne Angst und Verlassenheit. Und dafür werden wir sorgen – bis zu ihrem letzten Atemzug.“