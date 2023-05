Hund in NRW stellt Tierheim vor Problem – „Wo Schatten ist, ist auch Licht“

Er will doch auch nur ein Zuhause! Ein Hund in NRW bereitet dem Tierheim Moers große Probleme. Denn er will einfach nicht von der Seite der Mitarbeiter weichen.

Das klingt zwar süß, aber ist auch sehr schwierig, bemerkt das Tierheim. Denn somit wird es nicht gerade leicht, den Hund in NRW zu vermitteln.

Hund in NRW gefunden – Halter wollte ihn nicht mehr

„Wo Schatten ist, ist auch Licht“ – das ist das Motto vom Tierheim Moers. Und vor allem im Fall „Lenny“ passt es sehr gut. Der schwarz-braune Malinois-Rüde ist gerade einmal anderthalb Jahre alt und wurde Mitte Dezember in Krefeld gefunden. Gechipt, aber nicht registriert.

Zunächst hatte das Tierheim noch versucht, seinen Halter zu finden, doch offenbar wollte der Lenny nicht zurückhaben. Die fehlende Liebesmüh zeigte sich auch im Verhalten des Hundes. „Es ist offensichtlich, dass Lenny in seinem ersten Lebensjahr nichts kennengelernt hat“, bemerkten die Mitarbeiter sogleich. „Sein Nachholbedarf ist riesig und er lernt gerade täglich Neues kennen.“

Hund in NRW ist zu süß – das wird zum Problem

Anderen Hunden gegenüber sei Lenny sehr aufgeschlossen. Aber (und es ist ein großes Aber): Er ist sehr verunsichert, will sich ständig an seine Bezugspersonen anlehnen und bei ihr Sicherheit suchen. „Was sich zunächst sehr wünschenswert anhört, führt jedoch zu Problemen, wenn die Bindung so stark ausgelebt wird, wie Lenny es macht. Lenny möchte 24/7 bei seinem Menschen sein.“

Selbst kurze Trennungen bedeuten puren Stress für ihn, weiß das Tierheim. Daran müsste sein neues Herrchen dringend mit ihm arbeiten. „Es braucht nun Erfahrung und Fingerspitzengefühl auf dieser Basis aufzubauen und Lenny zu helfen, zu einem selbstbewussten Hund heranzuwachsen.“

Interesse an Lenny?

Mittlerweile habe der Vierbeiner aber schon viel gelernt, stellt das Tierheim Moers erfreut fest. „Allem stellt er sich und vor allem: Alles meistert er.“ Und vom Charakter her sei er sowieso der liebste Hund der Welt. „Seine Feinfühligkeit und sein sanftes Wesen machen ihn zu einem echten Herzenshund.“

Solltest du Interesse daran haben, Lenny zu adoptieren, dann rufe unter der Telefonnummer 02841 21202 (16062) im Tierheim an oder schreibe eine E-Mail an tierpfleger@tierheim-moers.de.