Hund in NRW: Tragische Geschichte im Tierheim – sein Leiden bricht Mitarbeitern das Herz

Köln. Dieser Hund in NRW hat in seinem Leben schon so einiges durchmachen müssen. Acht Jahre musste Ubi in einem Tierheim in Ungarn verbringen.

Hund in NRW: Ein Kölner Tierheim sucht ein neues Zuhause für einen einäugigen Hund. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Dann kam der Hund nach NRW. Doch ein Zuhause hat der Arme immernoch nicht gefunden. Seine traurige Geschichte bricht den Mitarbeitern im Kölner Tierheim das Herz.

Hund in NRW: Schwer zu vermitteln – „zu einäugig“

Mit einem herzergreifenden Foto bei Instagram suchen die Angestellten aus dem Tierheim Köln-Dellbrück ein neues Zuhause für Ubi.

+++ Hund erschnüffelt einen Welpen im Park – sein Zustand bricht jedem Tierliebhaber das Herz +++

Zwar habe der wackere Vierbeiner es in Ungarn vergleichsweise gut gehabt. Im Tierheim in Pecs sei er der Liebling aller Ehrenamtlichen gewesen.

----------------------------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

----------------------------------

Aber: „Ich bin das Zwingerleben total satt“, fühlen sich die Kollegen aus NRW in den Vierbeiner ein und fragen stellvertretend, warum es an einer Vermittlung in ein neues Zuhause scheiterte: „Zu groß, zu alt, zu braun, zu einäugig - ich weiß es ehrlich gesagt nicht.“

Hund sucht neues Zuhause in NRW

Große Hoffnungen setzt das Kölner Tierheim jetzt auf die Hunde-Liebhaber mit großem Herzen im Rheinland - auf Menschen, die ein zweites Mal hinschauen und die Qualitäten des „großen Kerls mit dem traurigen Blick sehen.“ Und die seien enorm.

----------

Weitere Hunde-Meldungen aus NRW:

Hunde-Drama in NRW: Dachdecker blicken in Innenhof – als sie DAS sehen, schlagen sie sofort Alarm

Hund in NRW: Verklagt, weil ihr Vierbeiner „zu groß“ ist – Der skurrile Fall um Düsseldorfs Ex-SPD-Bürgermeisterin Gudrun Hock

Hund in NRW: Frau möchte süßen Welpen kaufen – dann kommt etwas Schreckliches ans Licht

Hund: Mann holt Vierbeiner aus Tierheim – und bringt ihn Jahre später todkrank zurück!

----------

Eine treue Seele mit großem Herz sei der einäugige Ubi. Er möchte doch nur seine großen Pfoten in einem großen, weichen Körbchen von sich strecken, so das Tierheim.

Foto: picture alliance / Photoshot

Du möchtest Ubi kennenlernen? Dann melde dich einfach beim Tierheim-Dellbrück unter der Nummer: 0221/684926 oder per Mail: tierheim-dellbrueck@gmx.de. (ak)

Hund in NRW verliert plötzlich Zuhause – und es kommt noch schlimmer! „Uns läuft die Zeit davon“

Auch mit DIESEM Hund aus NRW möchte man nur ungern tauschen.