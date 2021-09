Hund in NRW: Drama im Tierheim – sein Leid bricht Mitarbeitern das Herz

Köln. Dieser Hund aus NRW hat schon eine gewaltige Strophe mitgemacht. Lange acht Jahre verbrachte Ubi in einem Tierheim in Ungarn verbracht.

Ein neues Zuhause der Vierbeiner jedoch nicht. Jetzt ist der Hund in NRW gelandet. Seine Geschichte bricht Mitarbeitern in seinem neuen Tierheim in Köln das Herz.

Hund in NRW: Ein Kölner Tierheim sucht ein neues Zuhause für einen einäugigen Hund. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Hund in NRW: „Zu einäugig?“

Mit einem herzergreifenden Foto bei Instagram suchen die Angestellten aus dem Tierheim Köln-Dellbrück ein neues Zuhause für Ubi.

Zwar habe der wackere Vierbeiner es in Ungarn vergleichsweise gut gehabt. Im Tierheim in Pecs sei er der Liebling aller Ehrenamtlichen gewesen.

Aber: „Ich bin das Zwingerleben total satt“, fühlen sich die Kollegen aus NRW in den Vierbeiner ein und fragen stellvertretend, warum es an einer Vermittlung in ein neues Zuhause scheiterte: „Zu groß, zu alt, zu braun, zu einäugig - ich weiß es ehrlich gesagt nicht.“

Hund sucht neues Zuhause in NRW

Große Hoffnungen setzt das Kölner Tierheim jetzt auf die Hunde-Liebhaber mit großem Herzen im Rheinland - auf Menschen, die ein zweites Mal hinschauen und die Qualitäten des „großen Kerls mit dem traurigen Blick sehen.“ Und die seien enorm.

Eine treue Seele mit großem Herz sei der einäugige Ubi. Er möchte doch nur seine großen Pfoten in einem großen, weichen Körbchen von sich strecken, so das Tierheim.

Du möchtest Ubi kennenlernen? Dann melde dich einfach beim Tierheim-Dellbrück unter der Nummer: 0221/684926 oder per Mail: tierheim-dellbrueck@gmx.de. (ak)