Hund in NRW: Vierbeiner läuft seiner Besitzerin davon – das hat schwerwiegende Folgen

Achtung vor freilaufenden Hunden! In Münster hat frei herumlaufender Hund in NRW am Dienstag zu einem bösen Unfall geführt. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Wie sich herausstellte war der Hund in NRW seiner Besitzerin entlaufen!

Hund in NRW: Vierbeiner büchst aus und rennt in Radlerin

Wenn der Hund ausbüchst, gehen einem Halter ziemliche viele Sorgen durch den Kopf: Ob es meinem Hund gut geht? Ob ich ihn wiederfinde? Hauptsache, er läuft nicht auf eine verkehrsreiche Straße?

Die Sorge, ob der geliebte Vierbeiner einer anderen Person vielleicht Schaden zufügen könnte, haben in dieser Situation nur die wenigsten Hundehalter.

Hund in NRW: Radfahrerin stürzt auf Bordstein

Für eine Hundehalterin aus Münster ist genau diese Situation jetzt jedoch wahr geworden. Gegen 12.45 Uhr entlief ihr ihr Hund am Dienstagmittag am Modersohnweg in der Aaseestadt.

In vollem Lauf lief der Vierbeiner auf dem Geh- und Radweg vor seiner Halterin davon – genau in eine 59-jährige Radfahrerin hinein.

Hund in NRW: Ein entlaufener Hunde brachte eine Radfahrerin in Münster in ernste Gefahr (Symbolbild)

Hund in NRW: Radlerin hatte keine Chance auszuweichen

Da der Hund ihr von hinten in das Hinterrad lief, hatte die Radlerin auch keine Chance rechtzeitig zu reagieren. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte mit ihrem Rad zu Boden.

Dabei fiel sie mit ihrem Kopf auf den Bordstein und verletzte sich schwer. Zeugen riefen daraufhin umgehend einen Rettungswagen, der die Frau ins Krankenhaus brachte.