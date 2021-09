Hund in NRW: Niedliche Welpen gestohlen – dem Finder winkt eine satte Belohnung

Dreister Hunde-Diebstahl in NRW! Hier wurden gleich zwei putzige Welpen gestohlen.

Die Besitzer halten eine Belohnung für denjenigen bereit, der ihnen die geliebten Vierbeiner wiederbringt. Wenn du die Hunde aus NRW entdecken solltest, dann winkt dir jetzt ein ordentlicher Finderlohn.

Hund in NRW: Finderlohn für gestohlene Welpen

Hund in NRW: Zwei Labrador Retriever Welpen wurden am Wochenende gestohlen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Just Pictures

Die zwei Labrador Retriever wurden in der Nacht zum Sonntag aus ihrem Außengehege in Minden, genauer Minderheide, gestohlen. Die Diebe hatten die Umzäunung des Geheges gekappt und sich die Tiere geschnappt.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Die Besitzer erstatteten Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl. Doch um sicherzugehen, dass ihre Liebsten wiedergefunden werden, sprachen sie auch eine Belohnung aus: 500 Euro!

Foto: IMAGO / agefotostock

Hund in NRW: SO sehen die gestohlenen Welpen aus

Bei den entwendeten Hunden handelte es sich um eine schwarze Hündin mit dem Namen Amora und einen braunen Rüden names Bo. Beide Labrador Retriever Welpen seien gechipt und bei der Tierschutzorganisation Tasso registriert worden.

Auf Facebook wurde die Meldung mit Fotos von den Tieren geteilt.

Hinweise zu den Tätern können, neben der Polizei, an die E-Mail-Adresse borisschlueter@gmail.com oder auch an die Verfasserin des Posts per Chatnachricht oder an ihre Handynummer gesendet werden (siehe Post). (mbo)

