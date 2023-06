Hund aus NRW muss Furchtbares erleiden – wo er gefunden wurde, lässt jeden Tierfreund heulen

Da dürfte es Tierfreunden eiskalt den Rücken runterlaufen, wenn sie von dieser Hunde-Geschichte aus NRW hören. Doch am Ende gab es ein Happy End.

Was Hund Dobby aus NRW durchmachen musste, ist wirklich unglaublich. Der Vierbeiner wäre fast gestorben, konnte buchstäblich erst in letzter Sekunde gerettet werden. Dass er überhaupt überlebte, grenzt eigentlich schon an ein Wunder. Inzwischen hat der Vierbeiner auch schon ein neues liebevolles Zuhause gefunden.

Hund aus NRW fiel in Teergrube

Ein Facebook-Post der etwas anderen Art: Normalerweise wird auf dem Account von „Tiere suchen ein Zuhause“ – logischerweise – nach neuen Besitzern für vereinsamte Tiere gesucht. Doch jetzt gab es anderes zu berichten: Hund Dobby ist bei seinen neuen Besitzern inzwischen so richtig angekommen und genießt das Leben.

Und dass das in dieser Form möglich ist, ist eigentlich kaum zu fassen. Zahlreiche Tierfreunde nahmen Anteil an dem Schicksal von Hund Dobby. Die Fellnase hat nämlich eine besonders tragische Geschichte: Dobby fiel in eine Teergrube in Rumänien und wäre dort fast elendig gestorben! Doch in Deutschland fand er bei einem jungen Paar ein neues Zuhause.

Dobby lebt jetzt ein schönes Hundeleben

„In letzter Sekunde gerettet! Als wir euch Dobby vor einigen Wochen hier vorgestellt haben, waren viele von euch schockiert von seiner schlimmen Geschichte. Er musste als Welpe schon so viel durchmachen. Jetzt haben wir gute Nachrichten für euch! Er hat ein richtig tolles Zuhause gefunden!“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Dobby und seine Geschwister waren damals in eine Teergrube gefallen. Dobby hat als einziger überlebt – wie durch ein Wunder! Tierschützer mussten ihn stundenlang säubern. Doch er hat alles gut überstanden. Mandy und Hendrik sahen den Vierbeiner bei „Tiere suchen ein Zuhause“ – und verliebten sich sofort! Dort lebt Dobby jetzt ein wunderbares Hundeleben – was für ein schönes Happy End!