Hunde-Besitzer hat Panne auf A40 in NRW – er ahnt nicht, was auf ihn zukommt

Als wäre eine Panne auf der A40 nicht schon schlimm genug. Zu allem Überfluss hatte Michael Solle am 14. Februar auch noch seine beiden Hunde dabei, als bei Geilenkirchen (NRW) nichts mehr ging.

Doch was sich dann zutragen sollte, hätte der Hunde-Besitzer aus Velbert nicht erwartet. Nach dem Vorfall machte sich der Mann bei Facebook auf die Suche nach einem Mann, der gleich zweimal bei ihm vorbeifuhr. Sein Aufruf wurde fast 15.000 Mal geteilt!

Hunde-Besitzer bittet nach A40-Panne in NRW um Hilfe

Michael Solle war überwältigt von der Hilfsbereitschaft dieses Mannes. Er hielt auf der A40 an und bot dem Hunde-Besitzer an, ihn und seine Vierbeiner nach Hause zu fahren. Und das, obwohl der Zielort rund eine Stunde entfernt lag. Michael Solle lehnte dankend ab, weil sich schon ein Verwandter auf den Weg gemacht hatte, um ihn einzusammeln.

++ Wetter in NRW: Plötzlich Starkregen, Gewitter und sogar Schnee! Jecken schauen genau hin ++

Wer denkt, dass es das letzte Aufeinandertreffen war, sieht sich geschnitten. Denn nach einer Zeit kehrte der Autofahrer zurück, hatte in der Zwischenzeit ein paar Besorgungen gemacht, die er dem Hunde-Besitzer in seiner Not einfach so in die Hand drückte. Eine Aufmerksamkeit, für die sich der Velberter im Nachgang noch einmal bedanken wollte. Doch hatte er versäumt, nach dem Namen des Samariters zu fragen.

++ Essen: Verdi macht ernst! Gewerkschaft kündigt die nächsten Streiks an ++

Hunde-Besitzer hat Erfolg

Mit spärlichen Informationen, unter anderem der Farbe des Wagens und der Aussage, dass die Frau des Autofahrers an diesem Tag beim Elternsprechtag sei, suchte Michael Solle bei Facebook nach dem hilfsbereiten Mann.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dort bekam er den Hinweis, dass in einem Gymnasium in Geilenkirchen am 14. Februar Elternsprechtag war. Doch der Hinweis lief ins Leere, wie der Velberter noch am Samstag (22. Februar) im Gespräch mit DER WESTEN mitteilte.

Doch kurz danach passierte es. Durch das fleißige Teilen in dem Sozialen Netzwerk ist der Hunde-Besitzer doch tatsächlich auf ihn gestoßen. „Ohne es zu wissen, ist er gestern auf der A40 noch mal an mir vorbeigefahren. Ich dachte: ‚Nee er ist es nicht gewesen‘. Wäre ja ein mega Zufall!“ Doch es war so. Am Ende hatte eine „sehr nette Mama“ den richtigen Hinweis. Jetzt kann Michael Solle ihm seinen aufrichtigen Dank aussprechen: „Ich freue mich riesig.“