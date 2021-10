Hochzeit in NRW: Eine Großmutter war aus der Ferne angereist und durfte dann nicht an der Zeremonie teilnehmen. (Symbolbild)

Hochzeit in NRW: Paar will heiraten, aber Oma darf nicht bei Trauung dabei sein – „Das ist doch idiotisch“

Krefeld. Eine Hochzeit in NRW hat für enttäuschte Gesichter gesorgt.

Besonders bei der Oma (87) der Braut: Sie wurde von der Standesbeamtin vor der Hochzeit kurzerhand des Trauzimmers verwiesen. Darüber berichtet die „Rheinische Post“.

Hochzeit in NRW: Oma von Trauung ausgeschlossen

Wegen der Corona-Auflagen habe die Hochzeit in Krefeld im kleinen Kreis stattgefunden. Lediglich sieben Personen durften im Trauzimmer dabei sein, ein Platz reservierte das Brautpaar für die Großmutter der Braut.

Für den schönsten Tag im Leben ihrer Enkelin war sie extra aus Tübingen angereist. Doch kurz vor der Trauung passierte etwas Unerwartetes: Brautpaar und Gäste sollten Impfnachweise und Personalausweise vorlegen.

Hochzeit in NRW: Ein Spätzimmer in Krefeld-Uerdingen. Foto: MAGO / Werner Otto

Den Impfnachweis konnten alle Gäste vorzeigen, an den Personalausweis hatten jedoch einige nicht gedacht. Die Gäste, die in der Umgebung von Krefeld wohnten, holten das fehlende Dokument schnell von zu Hause. Für die Großmutter aus Tübingen war dies allerdings unmöglich.

Hochzeit in NRW: Standesbeamtin verweigert Großmutter den Zutritt zur Trauung

Somit durfte sie den Raum nicht betreten. Eine Ausnahme machte die Standesbeamtin für die 87-Jährige nicht. Mit etwa 40 anderen Gästen musste sie vor der Tür warten, die Zeremonie fand ohne sie statt.

Die Mutter der Braut reagierte jetzt wütend auf das Vorgehen der Standesbeamtin. „Sich nur an Regeln zu halten und dabei Augenmaß und Menschlichkeit zu vernachlässigen, das ist doch idiotisch“, sagte sie der „Rheinischen Post“. Mit einem Brief hat sie sich jetzt an die Stadt gewandt. Was sie geschrieben hat, liest du in dem Bericht. (vh)