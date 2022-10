Hochzeit in NRW findet im Edeka statt – das steckt hinter der Supermarkt-Party

Hochzeit im Supermarkt!

Eine etwas andere Hochzeit hat dieses Paar aus NRW gefeiert. Und zwar gab es sich das Ja-Wort in einer Edeka-Filiale. Daran werden sich sicherlich auch die Gäste noch lange zurückerinnern. Doch wie kam es eigentlich dazu?

Hochzeit in NRW: Trauung im Edeka – Paar aus Remscheid durch Supermarkt verbunden

Ein Paar aus Remscheid hat vor Kurzem doch tatsächlich in einer Supermarktfiliale geheiratet. Was für eine interessante Idee. Statt Trauung in der Kirche hieß es für die beiden Ja „zwischen Tiefkühlpizza und Tortellini“, wie Sat.1 die Party betitelt.

„Es war sehr romantisch“, sagte die Remscheiderin später im Interview. Wie abwegig es den Gästen zunächst auch erschien, im Nachhinein war es wohl doch eine tolle Feier. „Die Leute fanden es alle cool“, erzählte der frisch Vermählte. Doch warum unbedingt in dieser Filiale?

Ein Brautpaar aus NRW hat doch tatsächlich in einem Edeka-Markt Hochzeit gefeiert. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Silas Stein

Wie Sat.1 berichtete, lag das daran, dass die beiden dort bereits seit einigen Jahren zusammenarbeiten. Und da lag ihnen nichts näher, als sich dort auch für die Ewigkeit zu binden

Auf Facebook schlägt diese Geschichte ganz schöne Wellen. „Da hätten meine Eltern und Schwiegereltern uns gekillt, wenn wir so etwas gemacht hätten!“, kommentiert eine Nutzerin. Viele finden es witzig, würden jedoch selber nie auf die Idee kommen, in einem Supermarkt zu heiraten. Doch: „Jeder soll so heiraten wie er es will“, meint eine andere Nutzerin. „Und wenn es im Supermarkt oder wo auch immer ist.“