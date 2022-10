Hochzeit in NRW: Bräutigam rutscht die Hand aus – dann wird er rausgeschmissen!

Da hatte wohl jemand zu heftig seine Hochzeit in NRW gefeiert.

Nachdem sich der Bräutigam bei der Feier nach seiner Hochzeit mit einem Angestellten der Partylocation in NRW angelegt hatte, musste er gehen. So hatte er sich die Sause am Samstag sicher nicht vorgestellt.

Hochzeit in NRW: Streit zwischen Bräutigam und Kellner eskaliert – Rausschmiss!

In der Nacht zum Sonntag hatte ein frisch vermähltes Brautpaar in einer Location in Hattingen gefeiert. Im Verlauf der Party fing der 26-jährige Bräutigam dann aus bisher ungeklärten Gründen einen Streit mit einem 19-Jährigen an, der an der Bar als Kellner arbeitete.

Hochzeit – das sind die beliebtesten Bräuche:

Brautstrauß oder Reis werfen, Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen, Brautentführung

Braut über die Schwelle tragen, Ehegelübde vortragen

Glückwünsche mit Luftballons steigen lassen

Der Bräutigam beleidigte ihn zunächst und soll ihm dann mit der flachen Hand mitten ins Gesicht geschlagen haben. Doch damit noch nicht genug.

Bei einer Hochzeits-Feier in NRW ging es am Wochenende hoch her. (Symbolbild) Foto: imago images/Frank Sorge

Anschließend habe er ihm noch sein Bierglas hinterhergeworfen. Das traf den jungen Mann an der Schulter. Er wurde dabei leicht verletzt.

Mehr Hochzeitsthemen aus NRW:

Da riss dem Inhaber des Standortes der Geduldsfaden und er erteilte dem Bräutigam Hausverbot und warf ihn sofort raus, wie die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis berichtete. Mit Feiern war dann nicht mehr viel.

+++ Ruhrgebiet: Polizei-Großeinsatz! Haus aus Angst vor „gefährlichen Stoffen“ evakuiert ++ Bewohner festgenommen +++

Bei einer Hochzeit in Dortmund war kürzlich ebenfalls die Situation zwischen Gästen und ein paar Streithähnen eskaliert. Eine Dortmunderin, die ebenfalls bei den Feierlichkeiten zu Gast war, erzählte gegenüber DER WESTEN, wie sehr sie die dramatischen Szenen verstört haben. Mehr über die Hochzeit in Dortmund erfährst du hier.