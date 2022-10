Rewe in NRW: Kunde sieht Job-Anzeige und fällt vom Glauben ab – „Irgendein Problem?“

Na, da weiß wohl schon jemand, was er werden will, wenn er groß ist…

In allen Filialen von Rewe in NRW können Kunden an einer Ecke nachlesen, was gefragt und gesucht wird. „Kunden helfen Kunden“ quasi. Ob Waren, Nachhilfe oder auch größere Dinge – mit Glück wird man bei Rewe in NRW nicht nur im gängigen Sortiment fündig.

Was aber dieser augenscheinlich kleine Kunde aus Köln anbietet, gehört definitiv in die Kategorie „Alleinstellungsmerkmal“ …

Rewe in NRW: Kunde entdeckt Job-Anzeige und fällt vom Glauben ab

Auf Twitter geht ein Foto viral, dass von einem „Detektiv Fritz“ geschrieben worden ist. Und dieser Spezial-Agent sucht Kunden, wie es seinem handschriftlich geschriebenem Gesuch zu entnehmen ist: „Lieber Irgendwer, haben Sie irgendein Problem? Wenn ja, dann bin ich Ihr Detektiv! Ich bin Fritz. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben: ‚Hm, das ist ein böser Jemand!‘ Dann liegen Sie falsch! Mir können Sie vertrauen!“

In einer Rewe-Filiale in NRW hat ein Kunde ein ganz besonderes Stellengesuch entdeckt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Auch der Polizei hat der Hobby-Detektiv was zu sagen, schreibt: „Liebe Polizei, ich möchte nicht ihren Job übernehmen, das ist nur mein Hobby. Der Briefkasten für Anfragen steht gegenüber der Johanniter-Grundschule im Otterweg.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Rewe in NRW: Kind bietet Dienste als Detektiv an

Für seine Dienste verlangt Fritz zwei Euro pro Fall. Immerhin hat sich auch das Social-Media-Team von Rewe zu Fritz geäußert, kommentiert das Twitter-Foto so: „Der Sherlock Holmes des kleinen Mannes.“

Mehr News zu Rewe und anderen Supermärkten:

Na, da wird sich doch sicher jemand finden, der die Dienste von Sherlock Holmes Junior alias Detektiv Fritz in Anspruch nehmen wird…