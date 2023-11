Halloween-Krawalle in NRW: Attacke auf Feuerwehr in Essen ++ Hubschrauber-Einsatz in Marl

Hässliche Szenen in der Halloween-Nacht in NRW. Die Polizei hatte es befürchtet (mehr dazu hier >>>). Wie schon in den vergangenen Jahren kam es in mehreren Städten zu Krawallen. Dabei machten die Randalierer weder Halt vor Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr, noch vor Bussen und Bahnen.

Die Polizei versuchte die Krawalle mit einem Großaufgebot einzudämmen. Dabei kam sogar ein Hubschrauber zum Einsatz. Bei uns kannst du die Geschehnisse im Newsblog verfolgen.

Halloween-Krawalle in NRW

7.47 Uhr: Feuerwehr in Essen angegriffen – Polizeischutz

Nach Informationen von DER WESTEN ist die Lage auch in Essen eskaliert. Hier hatten Halloween-Randalierer in der Ruhrpott-Stadt Mülltonnen angezündet. Als die Feuerwehr die Brände löschen wollte, wurden die Einsatzkräfte mit Böllern beworfen. Daraufhin rief der Einsatzleiter die Polizei. Die Löscharbeiten mussten schließlich unter Polizeischutz weitergeführt werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Feuerwehr-Einsatz in der Halloween-Nacht in Essen. Foto: WTV_News

7.36 Uhr: Wahnsinn in Marl – Polizei setzt Hubschrauber ein

Die Polizei Marl ist am Halloween-Abend gegen 19.30 Uhr wegen einer Schlägerei zum Marler Stern gerufen worden. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, bestätigte sich das nicht. Allerdings stand die Polizei rund 100 Jugendlichen und jungen Erwachsenen gegenüber. Viele stifteten, als die Beamten mit einem Großaufgebot eintrafen. Manche jedoch warfen Böller auf die Einsatzkräfte. Die Polizisten riefen Verstärkung, um die Lage zu beruhigen. Dabei kam unter anderem ein Hubschrauber zum Einsatz.

In Marl kamen Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei zum Einsatz. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Während weiterhin Böller Richtung der Beamten flogen, fanden die Einsatzkräfte in einer Tüte zwei Messer und Pyrotechnik. Weil sich eine Jugendliche gegen die Maßnahmen wehrte, nahmen die Beamten sie mit und brachten sie zu ihren Eltern. Die Polizei musste den Busbahnhof zwischenzeitlich komplett sperren. Verletzt wurde nach Erkenntnissen der Polizei zum Glück niemand.

Eine leicht verletzte Jugendliche (14) berichtete den Polizisten allerdings später, dass ihr aus einer Gruppe heraus ihr Handy gestohlen worden war.