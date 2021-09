Hagen: Schwerer Unfall mit mehreren Bussen! Menschen in Fahrzeugen eingeklemmt

Hagen. Schwerer Verkehrsunfall in Hagen in NRW! Hier sind am Mittwochmorgen eine Vielzahl an Fahrzeugen kollidiert. Dabei gab es viele Verletzte.

Zwei Busse, ein Lastwagen und mehrere Pkw waren in den Unfall in Hagen verwickelt. Insgesamt gab es vier Schwerverletzte.

Hagen: Feuerwehr musste Verletzte aus Fahrzeugen befreien

Bei dem Unfall in Hagen-Elsey krachten ein Reisebus, ein Linienbus und ein Lastwagen ineinander. Dabei wurden auch mehrere geparkte Autos beschädigt. Die Polizei und Feuerwehr Hagen rückte mit zahlreichen Rettungskräften aus. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz und landete auf einem Supermarktparkplatz.

In den Unfall waren auch zwei Busse involviert. Foto: picture alliance/dpa | Kai-Uwe Hagemann

Insgesamt wurden zwölf Menschen verletzt, davon vier schwer. Diese wurden sofort ins nächste Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr musste zwei Personen aus ihren Fahrzeugen retten, da sie beim Aufprall eingeklemmt wurden.

Mehrere Straßen waren vorübergehend gesperrt und die Polizei Hagen empfahl, das betroffenen Gebiet um die Esserstraße zu meiden. Zur Unfallursache wurde bisher noch nichts bekanntgegeben. (mbo)