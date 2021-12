Hagen: Kinder spielen auf Schulhof neben Fluss – plötzlich taucht eine Leiche auf!

Hagen. Schock für Kinder an einer Grundschule in Hagen am Montagmorgen.

Die Grundschüler versammelten sich am Morgen auf ihrem Schulhof in Hagen-Haspe. Beim Spielen entdeckten sie plötzlich eine Leiche in der angrenzenden Ennepe.

Hagen: Rettungskräfte der Feuerwehr bargen eine Leiche aus der Ennepe. Foto: Alex Talash

Hagen: Schock-Fund in der Pause! Schüler entdecken Leiche

Schaufel, Förmchen und kleine Plastikbagger. Sie liegen nur wenige Meter vom Ort des Geschehens entfernt, als Strömungsretter der Feuerwehr die Wasserleiche am Morgen bargen.

Nach Informationen von DER WESTEN hatte ein Lehrer zuvor die Polizei verständigt, nachdem seine Schüler den leblosen Körper im Fluss zwischen Hammerstraße und dem Kurt-Schumacher-Ring gefunden hatten. Die Entdeckung durch die Kinder wollte ein Sprecher der Polizei Hagen zunächst auf Nachfrage nicht bestätigen.

Wasser-Leiche in Hagen entdeckt – Polizei steht vor einem Rätsel

Ein Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod des Mannes feststellen. Um wen es sich handelt ist bislang völlig unklar. Weder zum Alter des Verstorbenen noch zu seiner Identität liegen bislang Informationen vor.

Auch zur Todesursache kann die Polizei keine Angaben machen. Der Körper werde noch am Montag von der Gerichtsmedizin untersucht, teilte der Sprecher der Polizei Hagen gegenüber DER WESTEN mit.

Die Kriminalpolizei Hagen hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um die Todesumstände des Mannes aufzuklären.