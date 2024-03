Groß-Razzia im Ruhrgebiet! SEK stürmt mehrere Wohnungen

Nach Informationen von DER WESTEN finden in mehreren Städten im Ruhrgebiet derzeit Groß-Razzien statt. Das SEK stürmte am Mittwochmittag (13. März) mehrere Wohnungen, unter anderem in Hattingen, Bochum und Herne.

Mit einem Panzerwagen rollten die Spezialeinsatzkräfte der Polizei am Mittwoch etwa in der Kreisstraße in Hattingen an, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte. Dort hätten sie eine Wohnung gestürmt. Hintergrund soll ein Betäubungsmittelverfahren der Staatsanwaltschaft Essen sein. Der Großeinsatz dauert an.

Groß-Razzia im Ruhrgebiet!

Viele Details konnte die Polizei Hattingen auf Anfrage am Mittwochmittag noch nicht preisgeben. Laut Informationen dieser Redaktion sollen neben den Spezialkräften der Polizei auch die Feuerwehr in Hattingen mit schweren Gerätschaften noch aktuell vor Ort sein. So komme auch ein spezieller ABC-Zug zum Einsatz.

