Fronleichnam in NRW: Stau-Chaos am langen Wochenende! HIER brauchen Autofahrer starke Nerven

Fronleichnam steht unmittelbar bevor! Wer für Freitag einen Brückentag genommen hat, der darf sich auf vier freie Tage am Stück freuen. Viele Menschen nutzen die Zeit und fahren weg – Staugefahr auf den Straßen von NRW!

Autofahrer aus NRW, aufgepasst: Vor dem langen Wochenende rund um Fronleichnam wird es wieder ordentlich voll auf den Straßen. Vor deinem Kurzurlaub könntest du also wieder ordentlich auf die Probe gestellt werden, wie der ADAC warnt.

Fronleichnam in NRW: 567 Stunden Stau

Einen Tag vor Fronleichnam erwartet der ADAC am Mittwoch (7. Juni) die meisten Staus in NRW – das gilt besonders für die Zeit zwischen 14 und 18 Uhr, wenn sich Berufspendler und Kurzurlauber auf den Straßen begegnen, wie der Auto-Club mitteilte. Im vergangenen Jahr verbrachten Autofahrer am Tag vor Fronleichnam insgesamt satte 567 Stunden im Stau!

Vor allem, wenn du aus dem Großraum Köln und aus dem Ruhrgebiet kommst, musst du mit ordentlich Staus rechnen. Dabei musst du besonders auf der A1, A2 und der A3 geduldig sein. Erhöhtes Verkehrsaufkommen ist auch auf der A40 in Richtung Niederlande möglich. Und auch am kommenden Sonntag musst du wegen den ganzen Reiserückkehrer mit mehr Verkehr auf den Autobahnen rechnen. (mit dpa)