Fort Fun: Neue Attraktion! Besucher aus dem Häuschen – „Supergeil“

So ein Besuch im Freizeitpark ist verdammt aufregend – vor allem für die Kleinsten! Egal ob Achterbahn oder Karussell fahren: In den meisten Freizeitparks kommt eigentlich fast jeder auf seine Kosten. Und damit es den Besuchern auch nicht langweilig wird, hat Fort Fun jetzt eine neue Attraktion ins Leben gerufen.

Wer auf Freizeitparks steht und aus NRW kommt, den verschlägt es nicht selten ins Fort Fun Abenteuerland im Sauerland. Auch, wenn sich der Sommer – und damit auch die Freizeitpark-Saison – langsam, aber sicher zu Ende neigt: Die Verantwortlichen im Fort Fun haben jetzt eine ganz besondere Nachricht verkündet.

Fort Fun: Das steckt hinter „Großer Adlers freier Flug“

Fort-Fun-Besucher dürfen sich schon einmal auf 2025 freuen! Denn dann wird der Park um eine Attraktion reicher, wie in den sozialen Medien stolz verkündet wird. „Update! Neu 2025! Wir erweitern die ‚Yakari-Erlebniswelt‘ um eine großartige Familien-Attraktion: Bei ‚Großer Adlers freier Flug‘ schaukelt ihr in einer riesigen Schaukel über dem See“, heißt es in einem Facebook-Beitrag.

Und zur Einstimmung auf die Neuheit hat das Fort Fun in den sozialen Medien ein animiertes Video geteilt. Besucher bekommen so einen ersten Eindruck von der neuen Attraktion. „Eine Familienattraktion ohne Überschlag“, betont der Freizeitpark. Mit einer schwingenden Gondel befindest du dich in zwölf Metern über dem See.

Fort-Fun-Besucher sind vollkommen aus dem Häuschen

Zahlreiche Fort-Fun-Besucher teilten bereits ihre Vorfreunde unter dem Beitrag. „Schön, dass ihr jetzt so viel erweitert und so schön thematisch einbettet“, „Wir freuen uns schon drauf“ oder schlicht und einfach „Supergeil“ heißt es in der Kommentarspalte. Man darf gespannt sein, wie gut das neue Fahrgeschäft letztendlich wirklich bei den Parkbesuchern ankommen wird.