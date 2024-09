Movie Park: Neue Horror-Attraktion sorgt für lange Gesichter: „Da sind wir raus“

Es ist angerichtet. Ende September beginnt im Movie Park wieder die heiß erwartete Horror-Saison. Mittlerweile sind die ersten Details zum Halloween-Horror-Festival 2024 durchgesickert.

Dabei stellte der Movie Park unter anderem eine ganz neue Show vor, die das Publikum bei der neuen Ausgabe erstmals begeistern soll (mehr dazu hier >>>). Doch beim Blick auf die Feinheiten sind manche Freizeitpark-Fans enttäuscht.

Movie Park verkündet neues Highlight

Hinter der neuen Attraktion „Unhallowed – The Freak Show Straight out of Hell“ im Movie Park steckt Christian Farla, der sich im Bottroper Freizeitpark durch seine magischen Shows bereits einen Namen gemacht hat. Umso größer ist die Freude der Fans darüber, dass der Niederländer sich nun auch am Halloween-Horror beteiligt. „Kann eigentlich nur gut werden“, sind sich Besucher sicher.

Zumal die Ansage des Movie Parks zur neuen Attraktion es in sich hat: „Entgegen der familienfreundlichen Magic Show, die die Gäste diesen Sommer erleben konnten, steht diese Show von Farla Stage Showproductions ganz im Zeichen der Freaks, die sich zwischen Himmel und Hölle bewegen“, so der Freizeitpark. Und weiter: „Neben einigen magischen Elementen versetzen ein Schwertschlucker, ein Kontorsionist und ein Feuerspucker das Publikum in Angst und Schockstarre.“

Was bei der ersten Verkündung zunächst nicht klar war, ist jetzt allerdings bittere Gewissheit: „Unhallowed – The Freak Show Straight out of Hell“ wird eine Alterseinschränkung (ab 16 Jahre) haben.

Fans freuen sich auf die neue Horror-Show im Movie Park. Foto: Movie Park Germany

Movie-Park-Besucher schauen in die Röhre

Und die sorgt jetzt bei manchen Horror-Fans für enttäuschte Gesichter. „Da sind wir dann leider raus“, bedauert ein Movie-Park-Fan und bedauert: „Schade, die Kids hatten sich mega gefreut.“ Echte Horror-Fans jubeln hingegen. Denn die Altersbeschränkung ist für sie ein Zeichen dafür, dass Nervenkitzel garantiert ist.

Neben der neuen Show erwartet die Besucher nach Angaben des Movie Parks auch Europas größtes Indoor-Horrorhaus. Das soll nach dem Ende von „Project Ningyo“ im Studio 1 eröffnen. Die ursprüngliche Grundfläche der Maze wurde von 1.000 Quadratmeter auf 1.400 Quadratmeter erweitert. Hinsichtlich weiterer Details zur neuen Horror-Attraktion werden die Halloween-Fans aber noch auf die Folter gespannt. Sie sollen erst im Laufe des Septembers folgen.