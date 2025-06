Nach Aus auf Schalke: Ex-Juwel findet neuen Klub

Auf Schalke könnten in diesem Sommer einige personelle Veränderungen bevorstehen. Sportvorstand Frank Baumann dürften die Leistungen der letzten Saison jedenfalls nicht gefallen haben.

Dementsprechend dürfte der neue Machthaber auf Schalke den Kader in Teilen umstrukturieren. Der Abschied eines Juwels ist nun jedenfalls endgültig offiziell. Dieser Spieler kehrt dem Ruhrpott den Rücken.

Ex-Schalke-Ass Schmidt zieht weiter

Ganze zwei Jahre lang lief Tim Schmidt für die königsblaue U23 auf. Unter Jakob Fimpel war der 22-Jährige stets gesetzt, beim DFB-Pokal-Spiel in Augsburg durfte der Innenverteidiger in der vergangenen Spielzeit sogar 17 Minuten lang Profi-Luft schnuppern. Der dauerhafte Sprung in die Zweitligamannschaft blieb Schmidt jedoch verwehrt. Nun verlässt er Gelsenkirchen endgültig.

Denn wie am Donnerstag (12. Juni) verkündet wurde, konnte sich die SGV Freiberg die Dienste des Schalkers für die kommende Saison sichern. Damit kehrt Schmidt nach zwei Jahren in die Regionalliga Südwest zurück, wo er bereits vor seiner Zeit beim S04 für den VfR Aalen kickte. Durch seinen Wechsel nach Freiberg wird der Rechtsfuß zudem wieder im Stuttgarter Raum kicken, wo Schmidt seine Wurzeln hat.

„Sehr abgeklärter Innenverteidiger“

In Freiberg zeigt man sich unterdessen hoch erfreut über den gelungenen Transfer: „Tim ist ein junger, aber schon sehr abgeklärter Innenverteidiger, der trotz seines Alters bereits viele Spiele im Herrenbereich vorweisen kann. Seine Zeit in Aalen und zuletzt auf Schalke zeigt seine Qualität“, so Freibergs Sportlicher Leiter Mario Estasi.

Für Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel gilt es nun, die Fußstapfen des abgewanderten Schmidts für die kommende Spielzeit zu füllen. Angesichts der guten Leistungen des 22-Jährigen für Königsblau sicher keine einfache Aufgabe.