Flugzeug stürzt in NRW-Wohnhaus – Nachbarn trauern um verstorbene Bewohnerin

Ein kleiner Ort in NRW wurde durch eine Flugzeugkatastrophe erschüttert, die tiefe Spuren hinterlassen hat, wie die „Rheinische Post“ berichtet. In Kleinenbroich stürzte ein Kleinflugzeug in ein Wohnhaus, wobei eine 84-Jährige, ihr Hund und die 71-jährige Pilotin ums Leben kamen. Der Lebensgefährte der 84-jährigen Frau konnte gerade noch fliehen.

Am vergangenen Samstag (31. Mai) nahm eine Nachbarin gegen 12 Uhr plötzlich das Dröhnen eines Motors wahr. „Es klang wie ein Harley-Davidson-Motorrad im Leerlauf“, sagte sie gegenüber der Zeitung. Kurz darauf gab es eine Explosion in NRW, gefolgt von Flammen und Rauch.

Flugzeug stürzt in NRW-Wohnhaus – Nachbarn trauern

Die Verstorbene war in dem Viertel in NRW bekannt und geschätzt. Die 84-Jährige machte oft Spaziergänge mit ihrem Dackel und pflegte Kontakt zu den Nachbarn. „Sie war so herzlich und voller Lebensfreude“, denkt eine Nachbarin zurück. Doch jetzt ist nichts mehr, wie es mal war.

Das einstige Zuhause des Paares zeigt nach Angaben der Zeitung ein großes, klaffendes Loch. Ruß bedeckt die Wände, die Fenster sind zertrümmert. Im Garten liegen weiterhin Überreste des Flugzeugs, das vor vier Tagen in dem Wohngebiet abgestürzt war. Doch wie kam es zu dem tragischen Unfall in NRW?

Wie kam es zu dem tragischen Unfall?

Die 71-jährige Pilotin sei auf dem Weg zur Landung am Flughafen Mönchengladbach (MGL) gewesen. Die Strecke zwischen dem thüringischen Alkersleben und Mönchengladbach war ihr vertraut – sie hatte sie bereits viele Male zurückgelegt und galt dort als erfahrene Pilotin.

Doch kurz vor dem Ziel meldete sie der Flugsicherung im hessischen Langen technische Probleme. Nur fünf Kilometer vor dem Flughafen stürzte ihre Maschine in das Wohnhaus in Kleinenbroich in NRW.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.