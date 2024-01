Flughafen Köln/Bonn: Unübliche Maßnahme – plötzlich wimmelt es von Tieren

Vielen Hunde-Besitzern graut es bereits vor der Silvesternacht. Es wird laut, bunt und kracht überall. Der Albtraum für Hunde, die vor Angst gar nicht wissen wohin. Für genau das Problem bietet der Flughafen Köln/Bonn jetzt eine durchaus unübliche Maßnahme an.

Da wo es vorher keine Tiere gegeben hat, soll es in der Silvesternacht plötzlich nur so von Tieren wimmeln.

Flughafen Köln/Bonn mit diesem besonderen Angebot

Rund um den Flughafen Köln/Bonn wird es eine böllerfreie Zonen geben. Hunde-Besitzer treffen sich jedes Jahr in einem Airport-Hotel, um einen ruhigen und entspannten Jahreswechseln mit ihren Hunden zu verbringen. Dazu mieten sie sich ein Zimmer oder warten einfach in der Lobby des Hotels, bis die Silvester-Knallerei vorüber ist.

Einige Hunde-Besitzer machen es sich sogar in den Wartezonen des Flughafens gemütlich. Das war noch vor wenigen Jahren nicht möglich, weil die Corona-Pandemie auch dieses Angebot lahmlegte. Laut einem Flughafensprecher ist das besondere Angebot für alle Hunde aber in diesem Jahr wieder verfügbar: „Uns erreichen Anfragen vor allem von Anwohnern aus der Nachbarschaft, ob sie sich mit ihren Hunden an Silvester in den Terminals aufhalten dürfen. Und das dürfen sie natürlich.“

Flughafen Köln/Bonn: Tierschützer appellieren an Feuerwerk-Fans

Damit dieses Jahr Silvester für alle so angenehm wie möglich abläuft, appellieren Tierschutzvereine und Veterinärämter an alle Feuerwerk-Fans, dass sie ihre Raketen und Böller nicht schon vor oder nach Silvester zünden. Durch das laute Knallen reißen sich Hunde immer wieder von ihren Leinen los und flüchten.

Deshalb rät der Tierretter-Verein Dogman aus Leverkusen dringend dazu, dass Hunde bereits jetzt schon beim Gassi-Gehen doppelt gesichert werden, also mit zwei Leinen: eine Leine am Halsband und eine am Führgeschirr.

Besonders wichtig ist dieser Hinweis für das Gassi-Gehen am Silvesterabend. Erfahrungsgemäß sind die ehrenamtlichen Tierretter gerade in den Tagen vor und nach Silvester oft unterwegs, um davongelaufene Hunde wieder einzufangen.