Flughafen Köln/Bonn erwartet Mega-Ansturm – der Grund sind diese Stars

Immer mal wieder finden am Flughafen Köln/Bonn Veranstaltungen statt, zuletzt das beliebte „OpenAirPort“ Festival. Nun ist im kommenden Jahr ein weiterer Hammer geplant, der dafür sorgen wird, dass hunderte Menschen zu dem beliebten Flughafen strömen.

Der Grund ist diesmal nicht ein Festival, doch es geht in eine ähnliche Richtung. Im Februar wird eine der berühmtesten Karnevalpartys am Flughafen stattfinden.

Flughafen Köln/Bonn: „Party des Jahres“

Sie gehört zu den angesagtesten Partys Kölns: „Karnevalsport“ ist eine Party, die von einem DJ-Team aus Köln organisiert wird und schon seit fast 20 Jahren für Muskelkater auf den Tanzflächen sorgt. Die Party, die in diesem Jahr am 10. Februar stattfinden wird, hat sich in den letzten Jahren an riesiger Beliebtheit erfreut und hat mit dem Flughafen einen ganz besonderen Ort gewählt. „Mega angebunden, das Zelt steht nur 200m von der Haltestelle Köln/Bonn Airport entfernt und das wichtigste – wir können dort alles nach unseren eigenen Wünschen gestalten“, schrieben die Veranstalter dazu.

Auch interessant: Flughafen Köln/Bonn: Flugzeug in großer Gefahr – Pilot hat keine Wahl mehr

Wie immer bleibt es ein Geheimnis, wer auf der Bühne neben den DJs die Menge einheizen wird. Auf die Nachfrage, ob es schon Infos zu den Acts gibt, reagiert der Veranstalter geheimnisvoll. „Acts bleiben streng geheim“, schrieben sie auf Facebook. In der Vergangenheit waren echte Stars dabei, unter anderem Materia, Mambo Kurt oder die 257ers. Mal sehen, welche bekannten Gesichter dieses Jahr auf der Bühne am Flughafen Köln/Bonn zu sehen sein werden!

Ticketverkauf sorgt für Unmut

Der Kartenvorverkauf verlief wie jedes Jahr. Innerhalb weniger Sekunden war die Veranstaltung restlos ausverkauft. Viele Interessierte teilten deshalb ihren Frust unter dem Instagram-Beitrag der Veranstaltung mit. Alle, die ein Vorkaufsrecht hatten, hätten laut Veranstalter 24 Stunden früher an die Tickets kommen sollen. Doch der Verkauf klappte nicht bei allen. „Jedes Jahr der gleiche Scheiß. Funktioniert vorne und hinten nicht“, kommentierte einer. Ein anderer stimmte zu: „Auch ich hatte dieses Jahr mal wieder kein Glück. Bin daher auf der Suche nach 2 Tickets. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.“ Viele Feierwütige sind derzeit immer noch auf der Suche nach Tickets, um an der Veranstaltung am Flughafen Köln/Bonn teilnehmen zu können.

Das könnte dich auch interessieren:

Wer am 10.02. also mit dem Bus zum Flughafen Köln/Bonn fährt, um in einen Flieger zu steigen, der sollte sich auf den Anblick von den hunderten Menschen in bunten Kostümen einstellen.