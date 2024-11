Paukenschlag am Flughafen Köln/Bonn! Reisende machen große Augen

Wer in NRW wohnt, hat das Glück, sich zwischen verschiedenen Flughäfen entscheiden zu können. Einer der größten ist der Flughafen Köln/Bonn.

Doch hier gibt es jetzt einen Paukenschlag, mit dem wohl die wenigsten Passagiere gerechnet haben. Sie werden garantiert große Augen machen bei dieser Neuigkeit.

Flughafen Köln/Bonn: Paukenschlag! Passagiere können es nicht glauben

Die Auswahl der Flughäfen in NRW ist recht groß. Neben dem Flughafen Köln/Bonn starten Flieger unter anderem auch von Düsseldorf und Münster-Osnabrück in die ganze Welt. Trotzdem wird auch von den zahlreichen Airports nicht jedes beliebige Ziel angeflogen.

Doch nun können sich Passagiere am Flughafen Köln/Bonn über ein spannendes und komplett neues Ziel freuen. Denn mit Pristina gibt es eine ganz neue Hauptstadtverbindung. MySky 24 fliegt in Kooperation mit Trade Air im Winterflugplan von Köln/Bonn in die Hauptstadt des Kosovo. Bereits ab dem 13. Dezember soll es schon losgehen. Die Abflüge starten jeweils immer montags und freitags. Zurück geht es an denselben Tagen. Die Flugzeit beträgt circa zweieinhalb Stunden.

Pristina ist eine Reise wert

„Mit Pristina wird der Flugplan um ein komplett neues und zugleich sehr spannendes Ziel ergänzt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Diese Strecke ist eine attraktive Erweiterung unseres bestehenden Angebots nach Osteuropa.“

Und wer Pristina noch nicht kennt: Die Hauptstadt der Republik Kosovo war bereits zur Zeit der Römer ein wichtiger Handelsort und wird bis heute von vielen unterschiedlichen Kulturen geprägt. Spannende Ausflugsziele für Touristen sind zum Beispiel das serbisch-orthodoxe Kloster Gračanica, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und die Tropfsteinhöhle Gadime.

