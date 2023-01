Flughafen Köln/Bonn mit heftiger Ansage für Reisende – hier wird es jetzt richtig teuer

Schlechte Nachrichten für alle Passagiere, die mit dem Auto zum Flughafen Köln/Bonn anreisen möchten: Der Airport hat die Parktarife in einigen Parkhäusern ordentlich angehoben!

Die Inflation hinterlässt ihre Spuren in fast allen Lebensbereichen. Und auch Reisende des Flughafen Köln/Bonn bleiben nicht verschont. Anfang des Jahres wurde kräftig an der Park-Preisschraube gedreht. Das betrifft vor allem die Parkhäuser P1 und P2.

Flughafen Köln/Bonn: Langzeitparker haben es besonders schwer

Wie „24Rhein“ berichtet, zahlst du sowohl im Parkhaus 1 (jetzt 6 Euro) als auch im Parkhaus 2 (jetzt 5 Euro) jeweils einen Euro mehr an Stundentarif. Zwar bleibt der Stundenpreis im Parkhaus 3 gleich, aber: Wie auch in P1 und P2 steigt hier der Tagespreis an. Du zahlst ab sofort in allen drei großen Parkhäusern sechs Euro mehr pro Tag. Außerdem steigen die Wochentarife im P2 und im P3 um satte 20 Euro! Besonders bittere Nachricht also für alle Langzeitparker.

Allerdings bleiben die Preise für die Terminal-Vorfahrt sowie die Kurzparkzonen P1A, P1k, P20 und P32 gleich. Und auch der Urlaubstarif im Parkhaus 3 sowie der „Shoppingtarif“ bleiben unverändert. Etwas billiger kommst du an Sonn- und Feiertagen zwischen 9 und 19 Uhr weg. Dann gilt der sogenannte „Shoppingtarif“. Mit dem kannst du für 3 Euro im P1, P2 oder P3 parken. Das Sicherheits- und Serviceparken im Parkhaus 2 gibt es für 55 Euro pro Tag. Wer also am Airport Köln/Bonn parken will, muss finanziell etwas investieren.

Flughafen Köln/Bonn: Das gilt für Kurzzeitparkplätze

Direkt vor dem Terminal 1 und 2 gibt es einige Kurzzeitparkplätze, die zum Bringen oder Abholen von Reisenden gedacht sind. Bei bis zu 10 Minuten Nutzung sind diese sogar kostenlos. Allerdings darfst du sie nur maximal einmal am Tag verwenden. Ab der zweiten Einfahrt zahlst du satte 5 Euro je angefangenen 5 Minuten.

Und parkst du länger als 10 Minuten, musst du ebenfalls das Portemonnaie zücken: 15 Minuten kosten 8 Euro und 20 Minuten kosten 11 Euro. Allerdings darfst du hier nicht die Höchstparkdauer von einer Stunde überschreitet, wie „24Rhein“ schreibt. Da überlegt sich der ein oder andere sicher zweimal, ob er mit dem Auto den Airport anreist…