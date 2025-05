Flughafen Düsseldorf & Köln/Bonn: Airline sorgt für Preis-Hammer – Touris bleibt nicht viel Zeit

An den NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn spielen sich immer wieder Szenen ab, die hin und wieder auch mal das Bodenpersonal aus dem Konzept bringen. So sorgten zuletzt zwei Männer am Airport in der NRW-Landeshauptstadt für Aufsehen, die insgesamt 70.000 Euro Bargeld bei sich trugen. Die ganze Geschichte kannst du hier nachlesen >>>.

Jetzt haben Passagiere an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn aber allen Grund zum Jubeln! Denn eine Airline bietet jetzt Flüge zum Schleuderpreis an. Doch Passagieren rennt die Zeit davon, wenn sie im Sommer vom Angebot profitieren wollen.

Flughafen Düsseldorf & Köln/Bonn: Irres Angebot!

Dabei soll es sich um die Airline „Aegean Airlines“ handeln. Die größte Fluggesellschaft Griechenlands wird in diesem Jahr 26 Jahre alt. Für die Airline Grund genug, an den Flugpreisen von Deutschland nach Griechenland zu drehen.

Bis zu 60 Prozent winken jetzt auch Fluggästen, die ab dem Flughafen Düsseldorf oder Köln/Bonn ans Mittelmeer verreisen wollen. Vereinzelt würden Flüge jetzt auf bis auf 30 Euro heruntergesetzt. Doch dafür müssen die Kunden einiges beachten.

Passagiere müssen sich beeilen

Das Angebot soll für alle Direkt- und Anschlussflüge zu beliebigen internationalen oder griechischen Reisezielen gelten. Dazu gehören diverse Metropolen in Europa und auch Destinationen wie Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dubai, Kairo, Tel Aviv oder Tiflis. Davon seien nicht nur Flüge von Aegean Air, sondern auch von Olympic Air von dem Günstig-Angebot betroffen. Alle Codeshare-Flüge sind laut „Frankfurtflyer“ ausgeschlossen. Der Rabatt beziehe sich auf den Ticketpreis und beinhaltet nicht die Flughafengebühren an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn und andernorts.

Das Angebot gilt für alle Reisen im Zeitraum vom 1. Juli 2025 und 27. März 2026. Und wer vom dem Angebot von Aegean Airlines profitieren will, muss sich dringend beeilen: Denn nur bis Freitag (30. Mai) ist das Günstig-Angebot noch gültig. Mehr Infos erhältst du hier >>>.