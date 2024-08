Wenn man in den Urlaub fährt, nutzt man oft und gerne Angebote am Flughafen, um sich die Reise zu vereinfachen. Die Kosten für eine besonders wichtige Dienstleistung hat man erst kürzlich am Flughafen Köln/Bonn deutlich reduziert. In ganz Deutschland ist es eines der günstigsten Angebote und in NRW sogar das billigste.

+++ Flughafen Düsseldorf: Düstere Prognose – für Passagiere könnte es knüppeldick kommen +++

Bevor man in den Urlaub fliegt, muss man erst einmal zum Flughafen kommen. Die Anreise mit dem Auto ist immer noch die beliebteste Methode, um zum Beispiel zum Flughafen Köln/Bonn zu gelangen. Jedoch muss man während des Urlaubs auch irgendwo parken. An vielen Flughäfen kann das rasant richtig teuer werden.

Flughafen Köln/ Bonn: Billigster Tagessatz in NRW

Viele Touristen versuchen daher, günstige Optionen zu finden, um während des Urlaubs das Auto sicher zu parken. So sind online die Suchanfragen für „parken am Flughafen“ in den vergangenen zwölf Monaten um 46 % gestiegen. Das Unternehmen „ParkVia“ hat eine Recherche initiiert, um herauszufinden, wie teuer das Parken an den Flughäfen, zum Beispiel auch am Flughafen Köln/Bonn, tatsächlich ist.

Neben den Flughäfen Bremen und Berlin-Brandenburg bietet in Deutschland der Flughafen Köln/Bonn den billigsten Tarif mit einem Tagessatz von 9,50 Euro für einen Parkplatz. Tatsächlich hat man die Parkkosten erst in den vergangenen Jahren deutlich reduziert.

+++ Flughafen Köln/Bonn: Nach dem Ende der Sommerferien geht die Nachricht um +++

In den vergangenen zwei Jahren sanken die Preise am Flughafen Köln/Bonn von einem Tagessatz von 13,28 Euro auf die momentanen 9,50 Euro. Im Kontrast dazu wurde am Flughafen Dortmund die Parkgebühr zwei Euro erhört und kostet jetzt pro Tag 12,20 Euro. Am Flughafen Düsseldorf musste man 2022 noch 12,97 Euro pro Tag bezahlen. Mittlerweile sind 16,05 Euro fällig.

Parkplatz so früh wie möglich buchen

Wenn man plant, den Flughafen mit dem Auto zu erreichen, gibt es jedoch ein paar Tipps, um Geld zu sparen. Der Experte bei „ParkVia“, Angus Grove, gibt hilfreiche Ratschläge, die man beachten sollte, wenn man zum Beispiel am Flughafen Köln/Bonn parken will: „Am wichtigsten ist es, so früh wie möglich zu buchen. Die Preise ändern sich im Laufe des Jahres, und gerade zur Hochsaison findet man eher niedrigere Preise, wenn man weit im Voraus bucht.“

Es ist ratsam sich bereits vor der Anreise um einen Parkplatz an Flughäfen, wie dem Flughafen Köln/Bonn, zu kümmern. Grove warnt: „Wenn Sie am Tag Ihres Fluges ohne Reservierung auftauchen, kann es passieren, dass die Parkplatzpreise erhöht werden oder dass keine Parkplätze mehr zur Verfügung stehen.“