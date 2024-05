Flughafen Köln/Bonn: Paukenschlag! Jetzt herrscht für Passagiere Gewissheit

Der Flughafen Köln/Bonn verkündet große Neuigkeiten. Mit dem neuen Winterflugplan soll es eine neue Direktverbindung von Eurowings geben.

Es handelt sich dabei um die am weitesten entfernte Verbindung im Netzwerk der Lufthansa-Tochter. Einige Reisende jubeln über das neue Angebot am Flughafen Köln/Bonn. Andere haben da so ihre Bedenken.

Flughafen Köln/Bonn macht es offiziell

Am Mittwoch (15. Mai) überraschte der zweitgrößte Airport in NRW mit dem neuen Eurowings-Angebot. Ab dem 28. Oktober soll die Lufthansa-Tochter dreimal pro Woche (Montag, Mittwoch und Samstag) in die Golf-Metropole Dubai starten. In knapp sieben Stunden sollen die Passagiere dann von NRW in den Wüstenstadt mit seinen Sehenswürdigkeiten, wie dem Wolkenkratzer Burj Khalifa, reisen können.

Dabei setzt Eurowings nach Angaben des Köln/Bonner Flughafens auf den „modernen und effizienten Airbus A320neo“. Für besonderen Komfort soll dabei die sogenannte Biz Class (32 Plätze), bei der nicht nur der Mittelsitz frei bleiben soll. Auch soll es mehr Beinfreiheit als in der Economy-Class und eine verstellbare Rückenlehne geben. Argumente, die angesichts der langen Reisezeit durchaus den ein oder anderen Passagier überzeugen könnten.

„Hat keinen Bedarf“

Doch auch die Konkurrenz (Emirates) fliegt bereits zwei Mal pro Woche aus Düsseldorf nach Dubai. Ähnliches gilt für den Flughafen Frankfurt. Weil der Flug mit dem Großraum-Langstreckenflieger Airbus A380 ab Düsseldorf als komfortabler angesehen wird, sind sich Reisende sicher: „Die Strecke hat eigentlich keinen Bedarf.“ Andere sehen jedoch auch Chancen: „Wenn der Preis stimmt, könnte es funktionieren“, schreibt einer auf der Facebook-Seite des Köln/Bonner Flughafens.

Die neue Linie nach Dubai ist übrigens nicht die einzige Neuheit am Flughafen Köln/Bonn. Wie der Airport gleichzeitig bekannt gab, nimmt Eurowings ab dem 4. November auch die Strecke nach Jeddah in Saudi-Arabien neu auf.