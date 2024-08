Flughafen Köln/Bonn: Paukenschlag! Passagiere haben darauf nur gewartet

Die absolute Hochsaison am Flughafen Köln/Bonn neigt sich langsam dem Ende zu. Nach dem Ende der Sommerferien in NRW steht für den Airport die Herbst- und Wintersaison an.

Pünktlich dazu hat der Flughafen Köln/Bonn jetzt eine frohe Kunde zu verbreiten. Insbesondere zur anstehenden kalten Jahreszeit dürfte viele Fluggäste diese mit offenen Armen empfangen.

Flughafen Köln/Bonn: Neue Direktverbindung

Wie der Airport jetzt mitteilte, wird die Fluggesellschaft „Air Cairo“ demnächst einen Direktflug nach Kairo anbieten. Ab Herbst nimmt die Airline die Verbindung Köln/Bonn bis in die ägyptische Hauptstadt ins Programm – und zwar zweimal pro Woche.

„Ägypten ist bei vielen Fluggästen ein äußerst beliebtes Reiseziel, gerade auch im Herbst und Winter, wenn es in Deutschland kälter wird“, sagt Thilo Schmid. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH weiter: „Die neue Air-Cairo-Verbindung nach Kairo ist deshalb für Reisende eine attraktive Option in unserem Flugplan, über die wir uns sehr freuen.“

Weitere Ägypten-Ziele ab Köln/Bonn

Es ist die dritte ägyptische Destination nach Hurghada und Marsa Alam, die „Air Cairo“ vom Flughafen Köln/Bonn ansteuert. Wer in die Millionen-Metropole reist, kann sich auf einiges freuen, wie der Airport betont: „Die ägyptische Hauptstadt und Millionen-Metropole ist ein bedeutendes Zentrum der arabischen Welt. Neben einer beeindruckenden Altstadt, die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt, gibt es Wolkenkratzer, moderne Hotels und eine lebendige Kulturszene.“

Los geht es ab dem 27. Oktober immer donnerstags und sonntags um 14.40 Uhr ab dem Flughafen Köln/Bonn. In knapp vier Stunden reisen die Passagiere dann mit einem Airbus A320 in Nordafrika. Von dort geht es ebenfalls donnerstags und sonntags zurück wieder nach NRW. Wen es in die Wärme des Südens zieht, kann ab sofort Tickets auf der Webseite der Airline buchen.