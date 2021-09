Flughafen Köln/Bonn: Frau reist mit Impfausweis aus der Türkei ein – der wird ihr zum Verhängnis

Köln. Aufregung am Flughafen Köln/Bonn um eine Frau (35) aus der Türkei.

Die 35-Jährige zeigte vergangene Woche bei ihrer Ankunft am Flughafen Köln/Bonn ihren Impfausweis vor. Das sollte die Reisende aus Dalaman in der Türkei jedoch bereuen.

Flughafen Köln/Bonn: Reisende zeigt Impfausweis – und hat jetzt ein Problem

In der Corona-Pandemie haben sich die Regeln am Flughafen Köln/Bonn grundlegend geändert. Wie auch an anderen Flughäfen in Deutschland müssen Reisende bei ihrer Ankunft aus dem Ausland aktuell einen negativen PCR-Test (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen.

Alternativ können die Reisenden auch ihren Status als Genesene oder ihre Corona-Impfung nachweisen. Letzteres war der Plan der 35-Jährigen.

Doch sie hat wohl nicht mit den Behörden am Airport Köln/Bonn gerechnet.

Das ist der Flughafen Köln/Bonn:

der Flughafen Köln/Bonn „Konrad Adenauer“ ist ein internationaler Airport

nach Passagierzahlen liegt er im Jahr 2019 auf Platz 7 in Deutschland und im Frachtbereich auf Platz 3

Basis der Fluggesellschaft Eurowings und Drehkreuz der Frachtfluggesellschaften UPS Airlines und FedEx

2020 ist der Flughafen in einer Umfrage unter 13,5 Millionen Befragten zum drittbesten Regional-Flughafen der Welt gewählt worden

in der Kategorie „World's Top 100 Airports“ liegt der Airport 2020 unter den besten 30 weltweit

Denn die Beamten haben sich den Impfausweis der Reisenden ganz genau angeschaut und entdeckten dabei Unstimmigkeiten.

Frau fliegt am Flughafen Köln/Bonn auf

So stellten die Grenzpolizisten fest, dass die angegebene Chargennummer der im Impfausweis angegebenen Impfung überhaupt nicht verimpft worden war. Heißt im Klartext: Es handelte sich bei dem Dokument um eine Fälschung.

Die 35-Jährige muss sich nun auf ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefasst machen.

Es ist nicht der erste Fall in der letzten Zeit. Denn seit Juni 2021 hat die Polizei die Möglichkeit, die auf den Impfnachweisen angegebene Chargennummern beim Paul-Ehrlich-Institut abzufragen.

Seitdem fallen häufiger Fälschungen auf. (ak)