Flughafen Köln/Bonn: Airport zieht Bilanz – diese Ziele sind die beliebtesten im Herbst

Die letzte große Reisewelle des Jahres steht am Flughafen Köln/Bonn bevor, denn bald beginnen die Herbstferien in NRW. In den zwei Wochen rechnet man am Flughafen mit etlichen Touristen, die in den Urlaub fliegen. Dabei sind ein paar Reiseziele besonders beliebt bei den Passagieren.

Während der bevorstehenden Welle von Touristen rechnet der Flughafen Köln/Bonn mit rund 650.000 Fluggästen in den Ferien. Am ersten Wochenende der Ferien, also von Freitag bis Sonntag, erwartet man 125.000 Passagiere, was voraussichtlich der Spitzenwert in den Ferien sein wird. Dabei sind ein paar Länder besonders attraktive Ziele für den Urlaub.

Flughafen Köln/Bonn: Touristen reisen häufig ans Mittelmeer

Thilo Schmid, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH, erklärt: „Für viele Menschen sind die Herbstferien traditionell Urlaubszeit. Besonders beliebt sind Sonnenziele rund um das Mittelmeer“. Wer von dem eher tristen Herbstwetter flüchten möchte, der fliegt in den Ferien wohl gerne in warme Gebiete.

Die Länder Spanien und Türkei sind bei den Passagieren des Flughafens Köln/Bonn am beliebtesten in diesen Herbstferien in NRW. In der Türkei fliegen die Touristen am häufigsten nach Antalya und in Spanien in den Urlaubsort.

Nicht alle Touristen wollen jedoch ihren Urlaub am Strand verbringen und fliegen lieber in Städte, um diese zu erkunden. Wie der Flughafen Köln/Bonn berichtet, zieht es die meisten Passagiere für Städtetrips nach Istanbul und London.

Ägypten verzeichnet Rekorde

Ein Reiseziel fällt jedoch besonders auf, denn im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet das Land doppelt so viele Touristen, die vom Flughafen Köln/Bonn aufbrechen. Ägypten hat damit den höchsten Passagierzuwachs von allen anderen Reisezielen.

Zu Beginn der Herbstferien startet Marabu Airlines vom Flughafen Köln/Bonn mehrfach pro Woche nach Hurghada, Palma de Mallorca, Fuerteventura und Teneriffa. Mit dem Ende der Ferien kommen weitere attraktive Verbindungen hinzu. Ab dem 27. Oktober können sich Passagiere freuen, denn Eurowings fliegt ab dann sogar die Langstreckenziele Dubai und Jeddah an.