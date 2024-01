Flughafen Köln/Bonn: Nach Verfolgungsjagd – Mann am Airport brutal zusammengeschlagen

Anders als bei anderen NRW-Flughäfen wie dem in Düsseldorf oder in Dortmund gilt am Flughafen Köln/Bonn kein Nachtflugverbot. Somit halten sich an dem beliebten Airport auch nachts viele Passagiere auf.

Während in der Nacht auf Mittwoch (24. Januar) die meisten Passagiere somit am Flughafen Köln/ Bonn auf ihren Flieger in den Urlaub warteten, kam es an anderer Stelle zu einem gewalttätigen Vorfall. Drei Personen sollen einen 57-jährigen Passagier brutal niedergeschlagen haben.

Flughafen Köln/Bonn: Heftige Prügelattacke – DAS soll der Grund sein

Zwei Männer im Alter von 28 und 53 Jahren sowie eine 46-jährige Frau sollen auf den 57-Jährigen im Terminal 1 gegen 1.30 Uhr losgegangen sein. Dabei gingen die scheinbar alkoholisierten Angreifer mit viel Brutalität vor. Es hagelte Tritte und Schläge auf das Opfer ein, ehe Beamte der Bundespolizei auf den Vorfall aufmerksam wurden und dazwischengingen. Der Mann wurde bei dem Angriff schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und betreut wurde.

++ Bahnstreik in NRW: Pendler genervt – „Kunden, die unter den Streiks leiden müssen“ ++

Die Bundespolizisten hielten die mutmaßlichen Täter so lange fest, bis die hinzugerufene Polizei Köln übernahm. Den männlichen Angreifern wurden Blutproben entnommen, zudem wurde der 28 Jahre alte Mann noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt. Doch wieso sind sie überhaupt auf den Mann losgegangen?

Der Auslöser für die schreckliche Tat soll nur wenige Stunden zuvor passiert sein. Die Verdächtigen reichten am späten Dienstagabend (23. Januar) gegen den 57-Jährigen eine Anzeige bei der Bundespolizei ein. Sie beschuldigten ihn, das Handy der beteiligten Frau gegen 22.50 Uhr vom Ladegerät entfernt und gestohlen zu haben. Sie nahmen umgehend die Verfolgung auf und hätten sich ihren rechtmäßigen Besitz zurückgenommen. Doch dabei wollten sie es offenbar nicht belassen. Nun ermittelt die Kripo Köln in beiden Fällen.