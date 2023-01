Flughafen Köln/ Bonn: Alarm auf dem Rollfeld! Flugzeug muss notlanden

Am Donnerstag (12. Januar) kam es am Flughafen Köln/ Bonn zu einem Zwischenfall. Ein Flugzeug hob gerade in Richtung Dublin ab. Wenige Minuten später musste der Jet eine Notlandung hinlegen.

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr seien binnen kurzer Zeit auf das Rollfeld des Flughafen Köln/ Bonn gerast. Probleme mit den Triebwerken schienen eine Umkehr zwingend erforderlich zu machen.

Flughafen Köln/ Bonn: Pilot setzt plötzlich zur Notlandung an

Gegenüber der „Bild“ bestätigte ein Sprecher des Flughafens die Notlandung. Genau um 4.08 Uhr startete der Jet (Typ Boeing 767-300, Flugnummer: 5X248) seinen Flug. Zunächst sei alles reibungslos verlaufen, doch dann gab es Probleme mit dem Triebwerk.

Das ist der Flughafen Köln/Bonn:

der Flughafen Köln/Bonn „Konrad Adenauer“ ist ein internationaler Airport

nach Passagierzahlen liegt er im Jahr 2019 auf Platz 7 in Deutschland und im Frachtbereich auf Platz 3

Basis der Fluggesellschaft Eurowings und Drehkreuz der Frachtfluggesellschaften UPS Airlines und FedEx

2020 ist der Flughafen in einer Umfrage unter 13,5 Millionen Befragten zum drittbesten Regional-Flughafen der Welt gewählt worden

in der Kategorie „World’s Top 100 Airports“ liegt der Airport 2020 unter den besten 30 weltweit

„Ein Frachtflugzeug der UPS hat kurz nach dem Start ein Triebwerksproblem gemeldet. Auf Wunsch des Piloten wurde dem Flug sofort die Rückkehr nach Köln ermöglicht. Er ist nach dem Start in eine Rechtskurve und anschließend wieder in den Landeanflug geführt worden“, erklärte ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung (DFS) den Vorgang gegenüber der Zeitung. Nur 14 Minuten nach Abheben sei der Flieger wieder sicher am Airport gelandet.

Verletzte gab es keine. Außer dem Piloten und dem Co-Piloten soll laut UPS auch niemand an Bord gewesen sein. Auf Nachfrage von „Bild“ konnte weder die Flugsicherheit noch der Flughafen bestätigen, dass es zu einem Komplettausfall der Triebwerke kam. Ob der Jet an diesem Tag noch einen zweiten Startversuch wagen konnte, geht aus dem Bericht nicht hervor.