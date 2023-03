Flughafen Köln/Bonn streicht am Freitag Flüge – für Reisende könnte es noch schlimmer kommen

Fluggäste aufgepasst: Der Flughafen Köln/Bonn kündigt Flugannullierungen an! Mindestens 100 Flüge werden am Freitag, den 17. März, nicht wie geplant starten oder ankommen können.

Die Passagiere sollten sich vor ihrem Abflug auf jeden Fall darüber informieren, ob ihr Flugzeug überhaupt startet. Auch Alternativrouten können am Freitag betroffen sein. Der Flughafen Köln/Bonn ist allerdings nicht der Einzige, bei dem es zu Störungen kommt.

Flughafen Köln/Bonn: Warnstreiks auch in Düsseldorf

Die Verdi hat am Freitag zu Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen aufgerufen: Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Stand Donnerstag, 19.00 Uhr sollen am Kölner Flughafen 60 Abflüge und 40 Landungen betroffen sein. Es könnte aber zu weiteren Annullierungen oder auch Umleitungen kommen, warnt der Airport.

„Passagiere werden dringend gebeten, sich vor der Anreise an den Flughafen bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter nach dem Status ihres Fluges zu erkundigen“, heißt es auf Facebook. Auch auf der Webseite informiert das Personal über etwaige Änderungen im Flugplan. Wie die Verdi mitteilt, wird der Streik aufgrund von Schichtdiensten bereits in der Nacht zum Freitag beginnen und teils bis in die frühen Morgenstunden vom Samstag andauern.

Warnstreik bis Samstagmorgen

Insgesamt werden an allen vier Flughäfen knapp 700 Flüge gestrichen, so die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen. Und das wird fast 90.000 Passagiere betreffen. Neben den Annullierungen müssen sie auch noch mit Verspätungen rechnen.

Die Verdi versucht mit dem Warnstreik eine bessere Bezahlung für die Mitarbeiter in der Luftsicherheitsbranche und die angestellten im öffentlichen Dienst zu erwirken. (mit dpa)