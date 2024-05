Flughafen Köln/Bonn: Ärger um Szenen auf Rollfeld – „Dass die überhaupt dort landen durften“

Riesen-Wirbel am Sonntag (26. Mai) am Flughafen Köln/Bonn. Sogar Hendrik Wüst reiste an, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Der NRW-Ministerpräsident (CDU) nutzte die Gelegenheit für ein Foto auf dem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn. Doch in den sozialen Medien stieß die Nummer auf reichlich Gegenwind.

Flughafen Köln/Bonn: „Dass die überhaupt dort landen durften“

Ganz Deutschland verneigt sich vor der Leistung von Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison. Die Truppe von Trainer Xabi Alonso sicherte sich nicht nur erstmals in seiner Vereinsgeschichte die Meisterschaft. Am Samstag holte der national ungeschlagene Meister dann auch noch den DFB-Pokal mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (mehr dazu hier >>>).

Nach dem Triumph reiste der Double-Sieger mit dem Flieger aus Berlin zurück NRW. Genauer gesagt zum Flughafen Köln/Bonn – also ausgerechnet in die Stadt des Lokalrivalen aus Köln. Während die Bayer-Fans den Zenit der Vereinsgeschichte feiern, mussten die FC-Fans zuletzt den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten. Kein Wunder, dass die Laune der Kölner Fans beim Siegerfoto mit Hendrik Wüst nicht gerade auf höchster Flughöhe anzusiedeln ist. „Dass die überhaupt dort landen durften“, ärgert sich einer.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst posiert mit dem Double-Sieger aus Leverkusen. Foto: IMAGO/NurPhoto

„Man muss auch jönne künne“

„Als FC-Fan freut man sich da nicht“, stellte ein anderer Geißbock-Anhänger klar. „Man muss auch jönne künne“, entgegnete ein anderer unter dem Post des Köln/Bonner Flughafens.

Und so sieht es auch NRW-Ministerpräsident Wüst – seines Zeichens ebenfalls Anhänger des abgestiegenen 1. FC Köln: „Was für eine Wahnsinns-Saison von Bayer 04 Leverkusen und Trainer Xabi Alonso! Ich habe mich sehr gefreut, Doublekusen heute am Flughafen Köln-Bonn zu begrüßen“, so der NRW-Ministerpräsident.

Lange sollte Bayer Leverkusen sich am Ende nicht in der Domstadt aufhalten. Mit Meisterschale und Pokal im Gepäck genoss das Erfolgsteam um Meistertrainer Xabi Alonso das Bad in der Menge in der heimischen BayArena.