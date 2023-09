Flughafen Köln/Bonn: Passagiere müssen stark sein – beliebte Airline zieht sich zurück

Alle Reisenden, die bevorzugt von dem Flughafen Köln/Bonn aus in die weite Welt hinaus fliegen, müssen jetzt ganz stark sein. Der Flughafen Köln/Bonn wird nämlich unerwartet von einer großen Airline doch nicht angeflogen werden.

Flughafen Köln/Bonn: Das ist der Grund

Nach den Informationen von „24 Rhein“ werden Reisende im kommenden Winter nicht vom Flughafen Köln/Bonn aus mit der Airline Condor nach Hurghada in Ägypten fliegen. Eigentlich war eine Verbindung mit Köln/Bonn als Start- und Landeziel geplant – ab 28. Oktober sollte vier Mal wöchentlich von dort aus nach Ägypten geflogen werden.

Der Plan wurde allerdings verworfen, weil die Fluggesellschaft ihren Winterflugplan zusammenstreicht. Grund dafür sollen Kapazitätsengpässe sein. Durch die Anpassungen am Flugplan habe man auch den geplanten Start ab Berlin auf unbestimmte Zeit verschieben müssen. Ebenso wurden auch die Flüge ab Wien herausgenommen. Dadurch will sich Condor in diesem Winter komplett auf ihre Hauptabflughäfen konzentrieren.

Flughafen Köln/Bonn: Das sind die Hauptabflughäfen

Ab diesen Flughäfen in Deutschland wird Condor dann ab Winter starten: Bei den Hauptabflughäfen der Airline Condor handelt es sich um den Flughafen Düsseldorf (DUS), den Flughafen Frankfurt am Main (FRA), den Flughafen Hamburg (HAM), den Flughafen Leipzig/Halle (LEJ), den Flughafen München (MUC), den Flughafen Nürnberg (NUE) und den Flughafen Stuttgart (STR).

Das letzte Mal, dass Condor vom Flughafen Köln/Bonn aus eine Flug-Verbindung angeboten hat, war im Sommer 2022. Damals ist Condor viermal pro Woche von Köln/Bonn nach Mallorca geflogen. Es wurden immer montags, mittwochs, freitags und samstags Flüge angeboten.

Deshalb hatte Geschäftsführer Thilo Schmid vom Flughafen Köln/Bonn die geplante Winter-Rückkehr von Condor im Frühjahr noch „eine absolute Bereicherung für unsere Fluggäste und für uns als Flughafen“ genannt. Jetzt muss sich der Flughafen allerdings noch etwas gedulden und auf die Stabilisierung von Condor warten.