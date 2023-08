Flughafen Köln: Passagiere können sich freuen! Neues Top-Ziel kommt

Reiseliebhaber können sich freuen, denn noch in diesem Jahr wird ein neues Top-Ziel vom Flughafen Köln aus angeflogen. Wer genau sich freuen kann? Alle Reisebegeisterten oder auch Geschäftsleute, die mit dem arabischen Raum zu tun haben.

Denn vom Flughafen Köln fliegt ab sofort eine Airline nonstop nach Abu Dhabi und das sogar zweimal die Woche. Was genau dahinter steckt, erfahrt ihr im Folgenden.

Flughafen Köln: Airline Smartwings

Laut den Informationen von „Report K“ fliegt die Airline Smartwings ab Oktober Fluggäste vom Flughafen Köln nach Abu Dhabi. Die Airline soll den Service zweimal die Woche anbieten. Das Flugzeugmodell von Smartwings ist eine Boeing 737-MAX-8, welches 189 Sitzplätze für die Reise in das Emirat anbietet.

„Ab dem 15. Oktober geht es mit dem Reiseveranstalter Etihad Holidays zweimal wöchentlich – donnerstags und sonntags – direkt vom Köln Bonn Airport nach Abu Dhabi. Durchgeführt werden die Flüge von der Charterfluggesellschaft Smartwings“, teilte der Flughafen mit. Der Rückflug aus den Emiraten ins Rheinland wird an denselben Wochentagen angeboten. Die reine Flugdauer beläuft sich auf rund sechs Stunden.

Flughafen Köln: Flughafen-Chef freut sich

Abu Dhabi ist die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate und hat rund 1,5 Millionen Einwohner. „Mit Abu Dhabi fügen wir eine weitere sehr attraktive Destination für unsere Gäste zu unserem Flugplan hinzu“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Berühmt ist Abu Dhabi beispielsweise für die imposante Skyline mit vielen markanten Wolkenkratzern. Vor allem aber auch für die Scheich-Zayid-Moschee, die als eine der größten der Welt gilt. Außerdem gibt es in Abu Dhabi die eindrucksvolle Rennstrecke Yas Marina Circuit. Und auch für seine Strände soll die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate bekannt sein. Zudem sei das Nachbaremirat Dubai in rund 90 Minuten erreichbar, so der Flughafen weiter.