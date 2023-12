Flughafen Köln/Bonn: Änderungen nehmen kein Ende – das müssen Passagiere jetzt wissen

Der Flughafen Köln/Bonn bietet für viele Urlaubsliebende den perfekten Ausgangspunkt zur Traumreise. Noch besser ist es für die Flugreisenden in Köln/Bonn, dass es immer wieder zu Änderungen im Flugplan kommt – so haben sie prompt noch mehr (Flugreisen-) Auswahl.

Flughafen Köln/Bonn: Airline mit zwei neuen Zielen

Mehrere tausend Passagiere fliegen täglich vom Flughafen Köln und Bonn zu einem Reiseziel oder kommen mit einer Maschine wieder in der Heimat in NRW an. Mit dem neuen angekündigten Angebot könnte die Zahl der Menschen, die vom Flughafen Köln/Bonn in die Ferne möchten, schon bald steigen.

Wie der „Merkur“ berichtet. fliegen die Airlines am Flughafen in NRW zu Zielen in Europa, Afrika und Asien. Eine von ihnen ist Eurowings, eine Tochtergesellschaft der Lufthansa. Die Airline hatte bereits vor kurzem Edinburgh, die Hauptstadt von Schottland, sowie Nador, eine Großstadt in Marokko frisch in ihr Angebot vom Flughafen Köln/Bonn aus aufgenommen. Doch Reiselustige erwartet noch mehr.

Flughafen Köln/Bonn: Das ändert sich im Sommerflugplan 2024

Während die beiden zuvor genannten Flugziele noch in den Winterplan aufgenommen worden und damit ab sofort angeflogen werden, müssen sich Urlauber für die weiteren neuen Ziele noch ein wenig gedulden.

Laut „Merker“ fliegt Eurowings ab Frühjahr 2024 zwei weitere Städte an – ein Ziel in Moldau, das andere in Spanien. Genauer werden die Eurowings-Flieger vom Flughafen Köln/Bonn aus in der Moldavien-Hauptstadt Chişinău landen, ein weiteres neues Ziel ist Santiago de Compostela in Spanien.

Die ersten entsprechenden Flüge soll es demnach bereits ab Mai 2024 geben. Die Verbindung nach Moldau starten immer mittwochs um 12.10 Uhr oder samstags um 18.15 Uhr, Passagiere sind nur etwa zweieinhalb Stunden in der Luft. Auch Richtung Santiago de Compostela hebt ein Eurowings-Flieger zwei Mal in der Woche ab – immer dienstags um 6.25 Uhr und samstags um 16.20 Uhr. Auch hier fliegt man etwa zweieinhalb Stunden.