Urlaub in Spanien: Schock kurz vor Abflug! Ganzes Flugzeug muss plötzlich geräumt werden

So wünscht sich wohl niemand das Ende seines Urlaubs in Spanien: In Málaga musste ein Flugzeug plötzlich geräumt werden. Es sollte eigentlich zum Flughafen Köln/Bonn gehen. Dann kam alles anders.

Turbulenzen kurz nach dem Ende des Urlaubs in Spanien. Eine Eurowings-Maschine konnte nicht abheben, musste geräumt werden. Es kam zu reichlich Verspätung bei der Ankunft am Flughafen Köln/Bonn, wie der „Express“ berichtet.

Urlaub in Spanien: Eurowings schrammt an einem Desaster vorbei

Mit rund zwei Stunden Verspätung hob der Flieger schließlich ab. Dabei hätte alles noch viel schlimmer kommen können. „Sie haben sicher mitbekommen, es gab einiges an Chaos am Flughafen“, hieß es zur Begrüßung an Bord des Flugzeugs.

Dann berichtete der Pilot, welch dickes Malheur passiert ist. „Die Flugzeuge wurden verwechselt, wir hatten schon die Fluggäste nach Berlin an Bord.“ Puh, da ist Eurowings ganz knapp an einem Desaster vorbeigeschrammt. Das Personal in Málaga war offenbar durcheinandergekommen. Innerhalb von einer halben Stunde waren gleich zwei Eurowings-Flüge nach Deutschland angesetzt: Einer nach Köln und einer nach Berlin.

Urlaub in Spanien: Erst kurz vor dem Start fiel der Fehler auf

Die Köln-Maschine wurde versehentlich mit den Berlin-Reisenden geboardet. Selbst bei der Ticket-Kontrolle am Gate entdeckte niemand den Fehler! Erst kurz vor dem Start fiel der Fehler auf. Die Passagiere mussten das Flugzeug sofort verlassen. Es wurde getauscht mit den anderen am Gate noch wartenden Fluggästen.

Mit Verspätung konnten beide Flieger dann doch noch in die jeweils richtige Richtung abheben – und alle Passagiere kamen sicher in Köln beziehungsweise in Berlin an.