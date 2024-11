Flughafen Köln/Bonn macht es offiziell – Passagiere spitzen die Ohren

„Ab in den Flieger, der Sonne hinterher, ejo was geht!“, so könnte man das bekannte Lied von Buddy auch singen. Warum auch nicht? Schließlich ist Urlaub nicht nur super schön, sondern sorgt auch für Entspannung und fröhliche Gesichter.

Und wer bisher den fernen Wüstenstaat besuchen oder gar nach Mekka pilgern wollte, musste – zumindest von NRW aus – mehrmals in den Flieger steigen. Der Grund? Es gab keine Nonstop-Flüge. Bis jetzt! Jetzt hat ein Flughafen in einer bekannten Metropole alles geändert.

Urlaub: NRW-Flughafen fliegt nun auch nonstop nach Saudi-Arabien

Eine Reise nach Saudi-Arabien bedeutet nicht nur zahlreiche Sanddünen, blaues Meer oder prächtige Bauten zwischen hochmodernen Wolkenkratzern und traditionellen Lehmhäusern, sondern viel mehr. Man kann nicht nur in die Welt der Gewürze eintauchen, sondern auch die Kultur hautnah erleben.

Klingt gut, oder? Aber wenn man von NRW aus fliegen wollte, musste man bisher mindestens einmal umsteigen, denn es gab lange Zeit keine Nonstop-Flüge. Das hat sich jetzt geändert! Ab dem 5. November gibt es vom Flughafen Köln/Bonn drei Nonstop-Flüge nach Jeddah. Das ist die erste Route aus NRW, die direkt nach Saudi-Arabien fliegt.

Und nicht nur das: Dubai wird dreimal wöchentlich angeflogen – immer montags, mittwochs und samstags.

„Sehr besonders“: Ziele sollen Mehrwert schaffen

„Die neuen Eurowings-Ziele Jeddah und Dubai sind zweifelsfrei sehr besonders und eine absolute Bereicherung für unseren Flugplan“, betonte so auch Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. Und weiter: „Wir sind überzeugt, dass gerade auch die Verbindung nach Jeddah einen großen Mehrwert für unseren Standort, die Wirtschaft in und um Köln und Bonn sowie insbesondere für unsere Fluggäste bietet.“

