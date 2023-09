Flughafen Köln: Paukenschlag im Herbst – Airline verkündet neues Reiseziel

Ab Herbst 2023 überrascht der Flughafen Köln mit tollen Neuigkeiten! Eine neue spannende Flugroute: vom Rhein an den Nil!

Abenteuerlustige Reisende aufgepasst! Der Köln Bonn Airport hat eine aufregende Partnerschaft mit Nile Air geschlossen, und nun ist es ab dem 15. Oktober möglich, zweimal in der Woche vom Flughafen Köln/Bonn direkt nach Kairo mit dem Flugzeug durchzustarten!

Flughafen Köln: Direkt in Ägyptens Hauptstadt!

Ihre reichhaltigen Geschichten und ihre imponierenden Bauwerke dürften für jeden abenteuerlustigen Reisenden genau das Richtige sein. Da verwundert es nicht, dass laut Auswärtigem Amt im Jahr 2022 rund 1,5 Millionen deutsche Touristen nach Ägypten reisten. Vor Corona waren es im Jahr 2018 sogar 1,8 Millionen.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH, Thilo Schmid, ist begeistert über diese neue Verbindung und sagt: ”Die Verbindung nach Kairo ist ein Gewinn für den Airport, weil unsere Fluggäste die Stadt mit ihren vielen faszinierenden Sehenswürdigkeiten nun auf direktem Wege erreichen können.“

Auch Mohammed El-Sherif, der Chief Commercial Officer von Nile Air, ist voller Vorfreude: „Lange haben wir auf diesen Moment hingearbeitet. Aber jetzt sind wir sehr froh, eine der bevölkerungsreichsten Regionen Europas mit Kairo direkt zu verbinden. Für uns ist Deutschland einer der wichtigsten Quellmärkte, und wir sind uns sicher, dass dies ein wunderbarer Start für eine langjährige Partnerschaft ist und wir als Full-Service-Airline überzeugen können.“

Warum ist Kairo so attraktiv?

Kairo ist mit über neun Millionen Einwohnern nicht nur das politische und wirtschaftliche Zentrum Ägyptens, sondern auch eine kulturelle Besonderheit. Die Metropole, die am Nil liegt, verbindet die Moderne mit ihrer antiken Vergangenheit.

Die Altstadt von Kairo ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, aber die Stadt hat noch viel mehr zu bieten: von imposanten Wolkenkratzern über Luxushotels bis hin zu einer blühenden Kulturszene. Und ganz in der Nähe befinden sich die legendären Pyramiden von Gizeh mit der geheimnisvollen Sphinx

Wann wird gestartet?

Mit Beginn des Winterflugplans startet die Nile Air am 29. Oktober am Flughafen Köln/Bonn – zweimal wöchentlich, sonntags um 17:05 Uhr und dienstags um 17:30 Uhr. Die Ankunft in Ägypten erfolgt sonntags um 22:10 Uhr und dienstags um 22:35 Uhr (Ortszeit).

Die Flüge werden mit einem modernen Airbus A320-200 durchgeführt, der eine Zwei-Klassen-Konfiguration bietet. Pack deine Koffer und bereite dich darauf vor, in die faszinierende Geschichte und Kultur Ägyptens einzutauchen.