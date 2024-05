Flughafen Köln/Bonn verkündet Neuerung – aber Passagieren motzen prompt: „Zu viel Ramsch“

„Ratet mal, wer zurück ist“, fordert der Flughafen Köln/Bonn seine Follower auf Facebook auf. Doch schon das Foto im Post verrät den Hintergrund.

Eine große deutsche Fluggesellschaft steuert den Airport ab sofort wieder an. Doch prompt gibt es auch einige Kritik an der Neuerung.

Paukenschlag zur Sommersaison am Flughafen Köln/Bonn

Condor Airlines startet und landet seit dem 9. Mai wieder am Flughafen Köln/Bonn. Fünfmal pro Woche gibt es nun eine Verbindung zwischen dem Rheinland und Mallorca, der spanischen Lieblingsinsel der Deutschen. Mit einem Airbus A320 geht es ins Urlaubsparadies. Bis auf dienstags und samstags steigt der Flieger jeden Tag in den Himmel.

„Nicht jeder will nur nach Malle“

Viele feiern die Rückkehr und wünschen sich direkt weitere Condor-Reiseziele ab Köln/Bonn. Dass Condor nun auch wieder diesen Flughafen bedient, sei „eine Aufwertung“. „Hoffentlich kommen die Kanaren auch noch dazu. Schlimm, dass DUS da ne richtige Monopol- Stellung hat“, schreibt eine Frau mit Blick auf den Nachbarn Düsseldorf. Eine weitere hofft auf Condor-Flüge nach „Mailand und Verona“, ein anderer auf die Destination Hurghada in Ägypten. „Nicht jeder will nur nach Malle“, merkt ein Kommentator an.

Ein Facebook-Kommentator unter dem Beitrag meint gar: „Es muss mehr Qualität her. Bei den Airlines und vor allem bei den Zielen. Da ist mir zu viel Ramsch dabei.“

Ob die Condor-Verbindung nach Mallorca nur ein Anfang ist oder nicht: Für die kommenden Sommermonate dürfte der Flughafen Köln/Bonn sein Angebot damit effektiv aufgestockt haben.