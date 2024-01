Flughafen Düsseldorf mit großer Änderung für Tausende Passagiere – wegen massiver Verspätungen

Die Corona-Pandemie der vergangenen Jahre ist auch am Flughafen Düsseldorf nicht spurlos vorbeigegangen. Insbesondere Inlandsflüge haben sich auch nach all den Monaten nicht wieder erholt. Mit einer großen Änderung soll dem jetzt jedoch entgegengewirkt werden.

Der Flughafen Düsseldorf hat sich gemeinsam mit der Fluggesellschaft Eurowings ein Projekt überlegt, um zu verhindern, dass der innerdeutsche Flugverkehr an Bedeutung verliert. Während sich im Jahr 2020 noch viele Menschen gegen eine Flugreise entschieden haben, sind die Routen in Richtung Mittelmeer wieder ausgelastet. Anders sieht das hingegen auf Strecken nach Berlin, Hamburg und Co. aus.

Flughafen Düsseldorf: Neues Projekt kriegt Gegenwind

Eine Überholspur bei der Sicherheitskontrolle und das Flugzeug wartet gleich am ersten Gate. Mit dem „Wings Express“ wollen der Flughafen Düsseldorf und Eurowings den Passagieren die Inlandsflüge wieder schmackhaft machen. „Ziel ist, dass diese Passagiere maximal 40 Minuten nach Ankunft am Airport am Flugzeug sind, erklärte Eurowings auf Anfrage“, wie die „Rheinische Post“ zuletzt berichtete. Der Grund?

Immer mehr Menschen nutzen für eine Reise nach Hamburg oder Berlin den Zug anstelle des Flugzeugs oder sind ganz auf digitale Videokonferenzen umgestiegen. Aufgrund der massenhaften Verspätungen der Bahn seien gute Flugverbindungen als Alternative unabdingbar, so der Hauptgeschäftsführer der IHK laut Angaben der „Rheinischen Post“. Während die einen die Geschäftsreisen wieder auf den innerdeutschen Flugverkehr lenken wollen, stehen die anderen dem Pilotprojekt jedoch kritisch gegenüber.

Statt den Flugverkehr innerhalb von Deutschland zu stärken, sollten solche Flüge künftig ganz wegfallen. Stattdessen muss der Bahnverkehr besser ausgebaut werden, so Mitglieder der Initiative Kaarster gegen Fluglärm. Wie sich das Pilotprojekt künftig entwickeln wird und ob durch den „Wings Express“ tatsächlich mehr Menschen per Flugzeug innerhalb von Deutschland reisen, bleibt abzuwarten.